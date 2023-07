Theo Rose, schema perfectă pentru ea și Sasha

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinții lui Sasha, iar acum viața lor s-a schimbat. Cu toate acestea, artista își face timp să le povestească fanilor din mediul online aventurile prin care trece în calitate de mamă. Recent, ea a dezvăluit schema cu ajutorul căreia își crește băiețelul într-un mod armonios, dar are timp și pentru ea.

Schema succesului pentru Theo Rose este chiar mama sa. Artista a povestit fanilor că, dacă în urmă cu câteva luni mama ei s-ar fi oferit să o ajute, ar fi refuzat categoric. După ce a devenit la rândul ei mamă, lucrurile s-au schimbat. Bunica vine și stă cu nepoțelul ei, însă artista i-a oferit un timp „limitat”, pentru ca Sasha să crească armonios, și cu părinții dar și cu bunicii.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: Vezi că vin și eu două zile să stau pe la tine, aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul. Acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că după aia obosesc și bunicile. Trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa. Două nopți să stea bunica împreună cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare… Se joacă, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose, mămica perfectă. Artista nu are probleme în creșterea lui Sasha

Fanii artistei au fost curioși cum se descurcă ea și partenerul ei, Anghel Damian, în calitate de părinți. Deși este primul copil pentru amândoi, Theo Rose a mărturisit că lucrurile decurg bine în familie și nu au avut parte de momente dificile.

„Nu traversăm niciun moment dificil și nu avem probleme de sănătate, mulțumim lui Dumnezeu! Mai povestesc prietenilor de pe Instagram în ce stadiu suntem sau cum ne descurcăm, mai împărtășim experiențe și soluții, însă nu a existat nicio situație care să ne îngrijoreze.

Totul e cât se poate de bine!”, a fost o parte a mesajului transmis de Theo Rose pe rețelele de socializare.