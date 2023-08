The Rolling Stones a anunțat într-un mod inedit că va lansa un nou album. Faimoasa trupă a făcut o reclamă prin care le-a dat fanilor de înțeles că au pregătit surprize mari. Artiștii au reamintit și de hiturile cu care s-au făcut cunoscuți: „(I Can’t Get No) Satisfaction”, „Gimme Shelter” şi „Shattered”.

„Hackney Diamonds, specialişti în repararea sticlei, se deschide în septembrie 2023”, este reclama trupei The Rolling Stones din ziarul Hackney Gazette.

În reclamă, trupa a oferit câteva indicii despre noul album. Fanii şi-au dat seama că spotul publicitar a fost o promovare pentru cel de-al 31-lea album. Acesta va fi lansat în septembrie.

The Rolling Stones, surprize pentru fani

„Echipa noastră prietenoasă vă promite „satisfacţie”. Când spui dă-mi adăpost (referire la „Gimme Shelter”), noi vă reparăm geamurile sparte (Shattered)”. https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw

Fontul folosit pentru cuvintele „Hackney Diamonds” este acelaşi cu cel folosit pe albumul „Some Girls” din 1978. „Est 1962”, din subsolul reclamei, este o referire la anul în care s-a format trupa The Rolling Stones. Noul album va fi primul care va fi lansat de la moartea, în urmă cu doi ani, a bateristului Charlie Watts, potrivit The Guardian.

Moartea lui Charlie Watts

În 2021, bateristul Charlie Watts a murit. Acesta s-a luptat ani de zile cu cancerul și cu alte probleme de sănătate. El a fost membru în trupa The Rolling Stones încă din ianuarie 1963. La momentul respectiv, Elton John și vedetele Beatles Ringo Starr și Paul McCartney au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

„Cu imensă tristeţe anunţăm decesul dragului nostru Charlie Watts”, a spus agentul său într-un comunicat, adăugând că acesta a murit în cursul zilei de marţi „într-un spital londonez, înconjurat de familia sa”.

În 1980, Charlie Watts a reușit să scape de dependenţa de droguri. Bateristul s-a făcut remarcat cu piesele „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968) și „Let It Bleed” (1969).