The Financial Times îi cântă iar prohodul lui Putin. E “Țarul” în pericol?

Editorialiștii prestigioasei publicații britanice The Financial Times sunt convinși că Vladimir Putin e într-o situație grea. Atât din pricina crizei din sănătate, cât și a deciziei catastrofale de a se angrena într-un război al prețurilor petroliere cu Arabia Saudită. Până la un moment dat, analiza Financial Times e chiar pertinentă. Situația economică a Rusiei nu e deloc roz. Argumentele pierd, însă, din credibilitate când vine vorba de forțele interne care i-ar putea face necazuri “Țarului”. Nu de alta, dar e greu de crezut că un lider fără multe scrupule, crescut în “tradiția” KGB, s-ar putea teme de proteste pe internet sau de "oligarhii" și „securo-crații” care îi datorează nu numai averea, dar chiar și viața.