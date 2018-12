The Corner Shop, efervescență și rafinament

Fondat în urmă cu mai bine de un an, conceptul The Corner Shop reprezintă perfect îmbinarea eleganței cu cunoașterea și pasiunea pentru cele mai rafinate gusturi în materie de băuturi alcoolice la cele mai bune prețuri, whisky, coniac, șampanie, vodka, lichior etc. Designul interior exclusivist, varietatea imenspă a sortimentelor, precum și profesionalismul desăvârșit al staff-ului reprezintă elementele cheie pentru succesul conceptului.





Mai exact, povestea a început în orașul Constanța, în aprilie 2017, atunci când a fost inaugurat primul magazin The Corner Shop, pe Blvd. Ferdinand colț cu Ecaterina Varga. Între timp au fost deschise și un al doilea magazin din Constanța, pe str. Petru Vulcan 108, și un magazin în stațiunea Neptun, pe str. Trandafirilor 10 dar și site-ul www.thecornershop.ro.

În viziunea fondatorului, The Corner Shop reprezintă întruchiparea unei galerii moderne menită să satisfacă și cele mai rafinate gusturi, în materie de sortimente de alcool. Fie că vorbim despre sortimentele cele mai deosebite, sau despre cele obișnuite, The Corner Shop pune la dispoziție un portofoliu de produse fără egal, alcătuit dintr-o selecție atent aleasă de băuturi provenite din toate colțurile lumii, de la cele mai fine țării, la băuturi tradiționale. De asemenea, locațiile The Corner Shop găzduiesc periodic și degustări, la care clienții regulari sunt invitați. Deoarece considerăm că este necesar ca oaspeții magazinelor noastre să fie mereu în centrul atenției, staff-ul prietenos și foarte bine pregătit este întotdeauna acolo pentru a oferi consultanță în materie de alegeri pentru sortimentele disponibile în magazine. Mai mult decât atât, The Corner Shop este o alegere excelentă și în ceea ce privește aprovizionarea cu sortimente alcoolice pentru evenimentele private, având un departament dedicat exclusiv pentru asta.

Experiența The Corner Shop va fi disponibilă și în București, până la finalul anului 2018 urmând să se inaugureze primul magazin din Capitală, pe Calea Dorobanților 116-122. Mai mult decât atât, pe website-ul The Corner Shop, www.thecornershop.ro este posibilă ți comandarea online de produse, urmând ca acestea să fie livrate la destinație prin curier. Așadar, fie că este vorba despre un moment intim ce necesită alegerea perfectă în materie de sortimente alcoolice, fie că este vorba despre un eveniment privat ce necesită aprovizionare, The Corner Shop este soluția perfectă.

Hai pe www.thecornershop.ro și descoperă varietatea de băuturi alcoolice! (P)

