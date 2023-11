The Beatles ajung în top, după aproape șase decenii în industria muzicală

„Now and Then” își face debutul în ediția din această săptămână a clasamentului Streaming Songs, clasamentul celor mai difuzate piese în SUA. De data aceasta, melodia debutează pe locul 28. Piesa a acumulat un număr impresionant de 11 milioane de stream-uri în perioada inițială de urmărire.

Totalul a crescut semnificativ în comparație cu săptămâna precedentă. „Now and Then” a fost livrată cu doar câteva ore înainte de sfârșitul perioadei de urmărire anterioare. În doar câteva ore, single-ul a acumulat un număr impresionant de 2,3 milioane de stream-uri. Numărul nu a avut un impact suficient pentru a ajunge în vreun clasament bazat doar pe streaming. Dar a ajutat melodia să ajungă în Bubbling Under Hot 100, care este o extensie de 25 de locuri a principalului Hot 100.

The Beatles revine cu „Now and Then”

Numărul substanțial de stream-uri a contribuit la succesul piesei „Now and Then” în diverse topuri Billboard. Single-ul debutează pe locul 7 în Hot 100, clasamentul cuprinzător care măsoară popularitatea melodiilor la nivel național. Fluxurile au fost un factor cheie în acest succes, alături de adoptarea rapidă a piesei la radio și de vânzările impresionante.

Deși The Beatles au obținut un succes imens în diverse aspecte, există încă câteva topuri Billboard pe care încă nu le-au cucerit. Cu toate acestea, progresul lor recent a redus lista. Piesele grupului au fost lansate cu mult înainte de apariția diverselor liste. În special a celor care prioritizează consumul online. Nu este deosebit de surprinzător faptul că abia săptămâna aceasta și-au făcut debutul în clasamentul Streaming Songs, dar este destul de remarcabil să vezi cum o trupă atât de renumită își lasă amprenta în acest clasament semnificativ abia acum.

În prezent, „Now and Then” este un single care se susține de unul singur. Paul McCartney și Ringo Starr, cei doi membri rămași în trupă, au anunțat că acesta va fi ultimul cântec lansat de grup. Susținătorii cvartetului, împreună cu cei care au fost intrigați de așteptarea care a înconjurat această lansare de revenire, au jucat un rol important în ascensiunea rapidă a acesteia în clasament. Streaming-ul a jucat, de asemenea, un rol crucial în succesul său. Sursa: forbes.com