Thailanda, o destinație de vis. Ce vă așteaptă la hotelurile din Phuket

Thailanda este o destinație apreaciată de foarte mulți turiști. Plajele extreme de ofertante, dar și privileștile pe măsură sunt printre preferatele vizitatorilor. Drept urmare și cazările sunt diversificate. Cel mai bine cotat hotel este Phuket Marriott Resort & Spa. Deși este o locație care percepe peste 200 de euro pe noapte la cazare, nu sunt toți turiștii mulțumiți.

”M-am întors cu familia pentru o vacanță, la Marriott Phuket pentru a găsi un dezastru cu restaurantele acolo, de la ultima noastră vizită. Camerele și curățenia sunt geniale, personalul este fabulos și se străduiește atât de mult să mulțumească. Dar bucătăria funcționează groaznic și cineva trebuie să asculte.

Detsinație de vis, cazările nu prea

Din lipsa de timp a celor care lucrează acolo, standardul este slab. Fiecare masă s-a desfășurat mai târziu cu o jumătate de oră decât următoarea”, a scris un turist nemulțumit. Chanalai Garden Resort este un alt hotel bine cotat. Aici cazările sunt costă în jur de 70 de euro pe noapte. Daor că socotelile de acasă nu par să fie aceleași cu cele din târg.

”Prima zi nu a fost o experiență bună. Am rezervat camera deluxe care, pe site, arată că include și cadă. Totuși, ne-au oferit camera fără cadă. În timpul șederii noastre, am văzut o serie de șopârle. Patul era destul de nisipos prima dată când am venit. Dar un lucru bun a fost că aerul condiționat era foarte răcoros. Piscina este decentă și un loc bun pentru a vă relaxa mai ales cu prietenii sau familia” a explicat un turist.

Curățenia, una dintre principalele probleme

Chanalai Romantica Resort, Kata Beach, Phuket este un alt hotel bine cotat. Doar că și aici sunt nemulțumiri. ”Camera nu era curată. Lenjeria de pat s-a pătat la sosire. Baia avea un miros urât. Podeaua băii și a dușului erau extrem de murdare.

Camera părea că nu a fost curățată înainte de sosirea noastră. Personalul a oferit o cameră diferită, care era chiar mai murdară decât prima. Pe patul din a doua cameră erau păianjeni, pe cearșafuri și lenjerii murdare”, a scris un alt turist.