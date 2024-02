Recrutarea personalului pentru întreprinderi, o afacere care prinde contur în Republica Moldova

În Republica Moldova, antreprenorii cei mai vizibili de pe piață, în prezent, își formează echipele, apelând la serviciile agențiilor de recrutare. Dacă în perioada 1990-începutul anilor 2000, o gazetă de anunțuri și câteva site-uri din Chișinău erau instrumentele la îndemână pentru plasarea ofertelor de muncă, pe parcurs, agențiile specializate în recrutarea personalului au devenit dominante.

Investitorii străini au revoluționat piața muncii de peste Prut

Reprezentanții agențiilor de recrutare susțin că dezvoltarea lor se datorează, întâi de toate, oamenilor de afaceri străini, veniți în Republica Moldova. Investitorii din afară au devenit exemple deosebite pentru antreprenorii locali în ceea ce privește recrutarea eficientă a angajaților de către profesioniștii de profil, care se recuperează, iar economiile în această direcție cauzează pierderi mari în business.

Odată cu evoluțiile pieței muncii din Republica Moldova, s-au înmulțit și dezvoltat firmele de identificare și cooptare a personalului. Metodele de lucru clasice ale acestora (anunțurile în presă, târgurile de joburi, internetul etc. ) au evoluat spre altele mai sofisticate – spre „head-hunting”, ce presupune abordarea directă a candidaților buni prin modalități neconvenționale.

Ne referim la atragerea specialiștilor performanți prin discuții libere, în cafenele scumpe, a „vânătorilor” de „capete”, cu cei mai performanți specialiști, cu înțelegeri prealabile referitoare la condițiile preferențiale de remunerare și de muncă.

Integrarea europeană, cu multiple avantaje pentru recrutori

În opinia Svetlanei Guțu, coordonator la Agenția „HR-Consulting”, expusă pentru revista „Business Class”, acest tip de business este durabil, dacă răspunde nevoilor în permanentă schimbare ale pieței, prin servicii de calitate și relații de încredere cu clienții și candidații. Datorită integrării europene, tot mai multe companii internaționale vin în Republica Moldova, cu multiple avantaje pentru recrutorii de resurse umane.

„În 2023, am avut o colaborare de succes cu o întreprindere de producere a cablajelor auto din Cehia, care și-a deschis o reprezentanță în Comrat. Avem proiecte de recrutare pe termen lung, pe poziții din inginerie, producere, IT ș.a. În plus, pentru candidații noștri apar mai multe oportunități de dezvoltare, locuri de muncă, posibilități de integrare în companii internaționale”, explică Svetlana Guțu.

Cine sunt clienții care apelează frecvent la serviciile „HR-Consulting” și ce specialiști se caută cel mai des? De regulă, companiile internaționale sau locale, care au dificultăți în găsirea candidaților cu experiență și competențe, unde este necesară căutarea activă sau „head-hunting”.

Lipsă acută de candidați cu experiență, îndeosebi a tinerilor absolvenți

Cele mai profitabile contracte ale agenției sunt cele încheiate cu întreprinderi care abia au venit pe piață și solicită căutarea personalului-cheie, cum ar fi: directori administrativi, manageri de producere, manageri de proiecte ș.a.

„La ora aceasta, avem o lipsă acută de candidați cu experiență, îndeosebi a tinerilor absolvenți. Stabilirea unor parteneriate durabile ale agențiilor de recrutare, companiilor, instituțiilor de învățământ și autorităților ar contracara vidul forței de muncă. Prin inițiative comune și un efort concentrat, piața de recrutare din Republica Moldova ar putea deveni mai dinamică și mai eficientă”, consideră Svetlana Guțu.

Practici de angajare a celor mai buni specialiști, la standarde europene

Olesea Guțu, manager de resurse umane la „DAD Human Capital”, afirmă, la rândul ei, pentru „Business Class”, că în ultimul timp, se atestă o creștere a cererii de servicii de recrutare, diversificarea nevoilor clienților și adaptarea la schimbări. „În ultimii cinci ani, piața de profil a fost influențată de factori precum pandemia, războiul din Ucraina și apariția inteligenței artificiale. Pandemia a determinat nevoia de a adapta procesele de recrutare la interviuri online și evaluări la distanță.

Războiul din Ucraina a adus oportunitatea de a selecta lucrători și din rândul imigranților ucraineni, contribuind astfel la suplinirea posturilor și având un impact social pozitiv. Apariția inteligenței artificiale a adus automatizarea proceselor de recrutare și utilizarea softurilor de gestionare a CV-urilor”, povestește managerul.

Potrivit ei, serviciile de recrutare ale „DAD Human Capital” au evoluat în concordanță cu procesul de integrare europeană. „Ne-am adaptat la standardele și cerințele europene în domeniul recrutării și am dezvoltat servicii specializate pentru a răspunde nevoilor clienților. Acestea includ recrutarea și selecția personalului, evaluarea competențelor, consultanță în resurse umane și dezvoltarea organizațională. Optăm pentru abordarea orientată spre rezultate, utilizarea tehnologiilor moderne și colaborarea strânsă cu clienții, în vederea celor mai bune soluții de recrutare”, afirmă Olesea Guțu.

„Este importantă promovarea unei culturi a recrutării, bazată pe merite și competențe”

Meseriile cele mai căutate ale companiei țin de finanțe, vânzări și marketing, IT, transport, logistică și resurse umane. „Colaborăm frecvent cu multinaționale, care au deja practici de angajare a celor mai buni specialiști și apreciază beneficiile apelării la agenții de recrutare. De asemenea, avem parteneriate cu startup-uri care nu au resursele necesare pentru a angaja recrutori interni, dar au nevoie de sprijin în procesul de căutare a lucrătorilor.

Și companiile mari care au departamente proprii de recrutare ne solicită ajutorul. Acești clienți apreciază faptul că economisesc timp și beneficiază de candidați bine testați prin colaborarea cu noi”, menționează managerul de la „DAD Human Capital”.

Pentru ca piața de profil din Republica Moldova să devină competitivă, la nivel regional și european, este importantă promovarea unei culturi a recrutării, bazată pe merite și competențe, să se îmbunătățească colaborarea între companii și instituții de învățământ și să se dezvolte programe de formare și dezvoltare profesională. Rezolvarea acestor probleme este posibilă prin implicarea tuturor actorilor pieței de recrutare: a companiilor, instituțiilor guvernamentale și a societății civile, sunt de părere experții.