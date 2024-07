Social Țesutul adipos are un rol esențial pentru organism. Cum ne ajută grăsimea corporală







Țesutul adipos este cunoscut de majoritatea oamenilor ca și grăsime corporală. Acesta joacă un rol crucial în stocarea energiei sub formă de lipide. De asemenea, este implicat în reglarea temperaturii corpului, protejarea organelor interne și secreția de hormoni. Omentum, organul alcătuit din țesut adipos este situate pe peretele interior al abdomenului și se întinde peste stomac și intestine.

Țesutul adipos este de două tipuri

Există două tipuri de țesut adipos, unul subcutanat și unul visceral. Cel subcutanat se află sub piele și este acea grăsime pe care o poți cuprinde cu degetele. Popular i se spune „colăcel” și este întâlnită sub brat, gușă, pe coapse și pe fese. Are aspect de coajă de portocală și reprezintă până la 90% din grăsimea din organism.

Țesutul adipos visceral reprezintă până la 10% din grăsimea unei persoane sănătoase. De obicei el nu este vizibil cu ochiul liber, iar persoanele nu sunt conștiente de existent sa. Acest tip de grăsime este bine ascuns în organism și formează o pernuță protectoare în interiorul abdomenului și între organe precum ficatul, intestinele și stomacul. Omentum este organul alcătuit din grăsime viscerală. Ca și dimensiuni, acesta poate fi cuprins între 300 și 1.500 de grame și are rolul de a procesa energia pentru metabolism, reglează apetitul, controlează inflamația și stimulează mecanismele de apărare a sănătății, inclusiv regenerarea.

Medicul William W. Li scrie în cartea sa, „Mănâncă și învinge boala”, că omentumul este denumit de către chirurgi „polițistul din abdomen”. El este gata să identifice problemele grave din abdomen și protejează organismul de infecție. Se înfășoară precum o caracatiță în jurul zonei de perforație pentru a o izola și a împiedica răspândirea infecției, explică medical.

Rolul pe care îl joacă omentumul în organism

Țesutul adipos îndeplinește mai multe funcții esențiale:

Stocarea Grăsimii: Omentum este un depozit major de țesut adipos, jucând un rol crucial în stocarea energiei și metabolismul lipidic. Grăsimea din omentum este mai activă din punct de vedere metabolic decât grăsimea subcutanată. Protecție și Izolare: Grăsimea viscerală protejează organele abdominale, acționând ca o barieră fizică împotriva traumatismelor și infecțiilor. De asemenea, ajută la izolarea zonelor inflamate sau infectate, limitând răspândirea infecțiilor în cavitatea abdominală. Imunitate: Omentumul conține o abundență de celule imunitare, cum ar fi macrofagele și limfocitele. Aceste celule joacă un rol crucial în detectarea și răspunsul la infecții și inflamații. Repararea Țesuturilor: Omentumul are capacitatea de a migra către locurile de leziune sau inflamație, unde contribuie la procesul de vindecare prin formarea unui strat protector și prin promovarea angiogenezei (formarea de noi vase de sânge).

Țesutul adipos poate provoca și probleme în anumite circumstanțe

Țesutul adipos, indiferent că este subcutanat sau visceral, acționează ca o căptușeală pentru a apăra mușchii, oasele și organele moi. Grăsimea protejează aceste organe în cazul unor traume suferite. Capacitatea omentumului de a izola și limita infecțiile este crucială în gestionarea peritonitei și altor infecții abdominale. Există și cazuri în care se efectuează transplant de grăsime viscerală. Omentumul este utilizat în proceduri de reconstrucție tisulară, datorită capacității sale de a promova vindecarea și angiogeneza.

Deși pare să aibă numeroase beneficii, grăsimea viscerală are implicații clinice importante în diverse afecțiuni și intervenții chirurgicale. În intervențiile pentru pierderea în greutate, reducerea grăsimii viscerale este un obiectiv principal. Reducerea grăsimii omentale poate avea beneficii semnificative pentru sănătatea metabolică și pentru reducerea riscului de boli cronice. În cazul unui pacient oncologic, omentumul poate fi implicat în răspândirea metastazelor în cancerul abdominal, cum ar fi cancerul ovarian. Chirurgii adesea îndepărtează omentumul (omentectomie) pentru a reduce încărcătura tumorală.

Țesutul adipos joacă un rol crucial în sănătatea noastră generală, dar acumularea excesivă poate duce la numeroase probleme de sănătate. Înțelegerea funcțiilor și importanței omentumului este crucială pentru gestionarea sănătății metabolice și pentru abordarea diverselor afecțiuni clinice. Cercetările continue asupra țesutului adipos și a rolului său în patologie vor contribui la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente și la îmbunătățirea sănătății generale.