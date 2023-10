Teroriștii Hamas, instruiți să omoare cât mai mulți israelieni. Documente secrete

Teroriștii Hamas au avut drept obiectiv să omoare cât mai mulți israelieni, în atacul de săptămâna trecută. Un document descoperit de presa israeliană, arată că militanții palestinieni au primit ordine de război în acest sens. Un număr cât mai mare de victime le-au cerut comandanții militari.

Haaretz a relatat că forțele blindate și de infanterie au recuperate mai multe cadavre ale unor victime. Trupele găsit obiecte ale victimelor, dar și bunuri aparținând militanților. Între acestea și un steag al grupării jihadiste Stat Islamic. Între altele au fost descoperite planuri de atac, puse la cale de teroriștii Hamas, De asemenea, au fost găsite și informații despre locuitorii anumitor așezări israeliene.

Imagini cu bunurile descoperite au fost postate pe un canal Telegram numit South First Responders. Aici au fost distribuite fotografii șocante cu crimele comise.

În acest context, postul public de televiziune Kan a relatat despre un ordin de luptă lăsat în urmă de un militant. Documentul arăta că teroriștii Hamas au primit ordin să ucidă cât mai mulți civili atacul asupra kibuțului Alumim. Ordinul, redactat în limba arabă, onține instrucțiuni despre ce trebuie să facă echipa de militanți palestineni.

Alte documente indică planurile puse la cale de teroriștii Hamas de a ataca o școală primară și un centru de tineret, potrivit NBC News.

IDF Buildup near Gaza continues before ground operation against Hamas terrorists. As per report, currently nearly 40000 Terrorists are inside Gaza.#IsraelPalestineConflict #IsraelFightsBack #IStandWithIsrael pic.twitter.com/Zp2wnDoemp

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) October 14, 2023