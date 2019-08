UPDATE. Florin Prunea, oficialul lui Dinamo, a rămas siderat de evenimentele petrecute după ce alb-roșii au ajuns pe ultimul loc în clasament.

„Nu credeam niciodată că putem trăi așa ceva într-o țară europeană. Ne-a fost încercuit autocarul, nu am avut pe unde să plecăm. Șoferul a întors la Balotești și a oprit în fața Poliție, a claxonat, dar nu era nimeni.

Atunci ne-am dat seama că e grav. Am ajuns la Săfica și am sunat la 112 și a venit cineva. Bine că suporterii nu au intrat în autocar. Probabil ne-ar fi linșat. Fac un apel către autorități. Probabil ca dacă va mai exista un alt episod, atunci se va întâmpla ceva rău.

O parte dintre suporterii care au atacat vestiarul, au fost la mine în birou acum ceva timp. Am vorbit cu ei, mi-au spus că au familii și că nu sunt huligani. Dar aseară nu i-am recunoscut”, a declarat Florin Prunea la TV Digi Sport.

Fanii echipei Dinamo și-au ieșit din minți la finalul partidei pe care gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut-o, vineri, la Ploiești, scor 2-3, cu Chindia Târgoviște. Oficialii și jucătorii au fost înjurați pe tot parcursul meciului și după fluierul final, ultrașii s-au dus în zona vestiarelor pentru a-i apostrofa pe fotbaliști.

Apogeul conflictului a fost atins la Balotești, atunci când 40-50 de suporteri cu cagule pe cap au atacat autocarul „roș-albilor”, au spart geamurile, iar fotbaliștii au scăpat cu greu, refugiindu-se în cantonamentul de la Săftica, anunță gsp.ro.

Suporterii dinamoviști sunt interziși pe stadioane, la meciurile din deplasare jucate de favoriți, după haosul creat la partida cu Viitorul, de la Ovidiu. Totuși, 300 dintre ei au intrat la tribuna a 2-a a stadionului „Ilie Oană” și s-au războit cu spectatorii veniți de la Târgoviște, dar și cu cei de la Ploiești. În repriza a 2-a, meciul a fost întrerupt două minute, după ce dinamoviștii au aruncat cu torțe pe teren.

