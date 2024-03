Actualitate Termeni specifici și abrevieri pentru pasionații de eSports







Sporturile electronice au devenit tot mai populare în rândul celor care adoră jocurile pe PC-uri și console. Astfel, în cazul unor utilizatori de astfel de jocuri pe computer, s-a trecut de la nivel de hobby la cel în care practica ajunge la nivel profesionist.

Există competiții specifice de eSports, asemănătoare cu cele din spoturile reale. Diferența: în loc de mișcare pe un teren sau într-o sală, totul se face din fața ecranului, prin comandă manuală.

Așa cum în sport există diverși termeni specifici utilizați în mod frecvent, în zona virtuală s-au conturat anumite cuvinte, expresii și mai ales abrevieri. Pe de o parte, este nevoie de viteză de comunicare între jucători, căci nimic nu este mai rapid decât internetul, nu-i așa?!

Apoi, cei care sunt membri ai unei comunități se simt mai bine când folosesc termeni pe care doar ei îi înțeleg. În turnee precum cele din League of Legends sau Counter-Strike: Global Offensive, este dificil să urmărești jocul fără să cunoști termenii și abrevierile tehnice.

Într-o lume în care folosim în mod curent aplicații digitale și inteligență artificială, nu puteau lipsi pariurile online pe eSports. Astfel, o mulțime de dueluri din CS:GO, Dota 2, Heroes of the Storm, League of Legends, Starcraft sau Overwatch sunt disponibile deja pe platforma de pariuri Unibet - în secțiunea Esports.

Iată mai jos o listă de abrevieri frecvente și termeni specifici din eSports, pentru a înțelege mai bine această nișă a jocurilor electronice ce simulează sporturi reale:

ADR - abreviere care se referă la daunele medii dintr-o rundă de joc Apm - numărul de acțiuni pe minut, realizate de un jucător cu ajutorul mouse-ului și tastaturii sau a unui gamepad - controller de consolă de jocuri Assist - acest termen a devenit tot mai des utilizat și în fotbal și alte sporturi, dar provine tocmai din eSports și se referă la asistența oferită de un alt jucător în doborârea unui adversar, contribuție decisivă la îndeplinirea respectivei reușite Bm - indică un comportament nesportiv al unui jucător, lipsă de maniere Boon / noob - termen insultător, care se referă la un jucător foarte slab, începător, fără abilități deosebite Newbie - termen prietenos cu privire la un jucător fără experiență Buff - îmbunătățirea temporară a unor trăsături de caracter în joc, mărirea protecției sau posibilitatea de a provoca daune mai mari adversarilor Camper - jucător care, în jocurile cu împușcături, alege să nu se implice în acțiune în mod activ, ci ocupă o poziție favorabilă din punct de vedere tactic pe o hartă și așteaptă acolo până când poate elimina adversarii, luându-i prin surprindere Clan - grupare, echipă într-un sens mai larg Disconnect / disco - deconectarea involuntară, probleme din cauza conexiunii la internet sau a serverului în timpul unui joc în desfășurare, ceea ce cauzează eliminarea jucătorului Dps - cât de multe daune poate provoca un personaj de joc pe secundă, la nivel maxim Drop - când un jucător aruncă o armă sau un obiect pentru un coechipier Ep / xp / exp - puncte de experiență în joc GG - laude pentru un alt jucător, apreciat pentru modul în care a evoluat FNR - semnifică lipsa unui motiv pentru o acțiuneGL - urare de noroc GJ / gw - apreciere pentru o anumită acțiune în joc Gratz / gz - felicitări transmite unui coechipier sau unui adversar HP - puncte care asigură sănătatea, starea de viață a unui personaj în joc PG / pro - abrevierea pentru un jucător profesionist Heal - acțiune prin care un personaj se poate însănătoși prin anumite obiecte din joc sau prin situații de joc Kill/Ratio / k/d - raportul dintre numărul de adversari eliminați și propriile eliminări într-un joc cu împușcături Map - harta unui joc, zona de desfășurare a acțiunii

Mulți alți termeni pot fi întâlniți în jocurile online și în eSports, în funcție de fiecare tip de astfel de joc / sport electronic.

