Fostul acționar al Dinamo este martor în acest dosar, după ce a luat un teren de la Gabriel Oprea, care la rândul lui l-a luat de la Neculai Onțanu. Fostul primar a scăpat de acuzații prin prescrierea faptelor, la Curtea de Apel București.

Cristian Borcea e la un pas de libertate, după ce Judecătoria Sectorului 4 a admis săptămâna trecută cererea de eliberare condiționată formulată de fostul acționar al Dinamo. Decizia nu este definitivă, iar procurorii au declarat apel.

Săptămâna trecută, Borcea a arătat că a făcut tot posibilul pentru a dovedi că merită să fie eliberat. „Peste cinci luni am participat la programe, am plătit prejudiciile plus 2 milioane de euro penalități, am participat la cursuri. Am peste doi ani de zile în plus față de data propozabilă pentru eliberare. Am muncit non-stop!”, a spus fostul acționar al Dinamo. Borcea are o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare, rezultată în urma contopirii pedepselor primite în Dosarul retrocedărilor ilegale şi în Dosarul Transferurilor din fotbal.

În iunie 2016, Neculai Onţanu a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, fiind acuzat că a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la Cristi Borcea, beneficiar al unor drepturi litigioase, pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza sectorului 2.

În iulie 2017, Curtea de Apel Bucureşti a decis să înceteze procesul penal împotriva lui Onţanu, deoarece faptele s-au prescris.

Te-ar putea interesa și: