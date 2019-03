Teorie incendiară despre hernia lui Liviu Dragnea: „E o chestiune un pic caricaturală”

Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, că situația medicală a președintelui PSD, Liviu Dragnea, i se pare „caricaturală”.





„Eu am probleme cu discurile de la coloana, de la vertebre, dar nu m-as da niciodata sa ma trateze Codrin Stefanescu. Văd că doar dl Codrin Ștefănescu știe ce are Dragnea. Ma tratez de aceasta afectiune. Am auzit azi ca are branule, pe mine nu m-a tratat nimeni de coloana vertebrala cu branule. E o chestiune un pic caricaturala (...) Starea de sanatate e problema lui, ii uram sanatate. Problema e ca toata tara e blocata de dosarul lui Dragnea”, a declarat Victor Ponta, la Digi 24.

Victor Ponta a mai declarat că Liviu Dragnea nu s-a dus la alegerile de la PSD Brăila și nici nu a mers la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Scandal la Astra - FCSB: "Iar mi-a tras-o Denis". Moment ŞOCANT cu Alibec şi Stoian

Pagina 1 din 1