Însă, dacă e să aplicăm aceeaşi logică pe care o folosim în ştiinţă ar trebui să luăm în calcul toate posibilităţile până la descoperirea unor noi dovezi ne-ar putea ajuta să ajungem la adevăr.

În noua sa carte, Identified Flying Objects: A Multidisciplinary Scientific Approach to the UFO Phenomenon, Michael Masters , profesor de antropologie biologică al Universităţii tehnologice Montana, din SUA, ia în calcul o teorie bizară. Anume că OZN-urile sunt de fapt produsul avansurilor tehnologice viitoare care ne-ar permite călătoriile în timp, informează site-ul space.com

„Am adoptat o abordare multidisciplinară pentru a încerca să înţeleg bizareriile fenomenului”, explică Masters. Savantul mai spune: „Treaba noastră, ca oameni de ştiinţă, este să ne îndoim, să ne punem întrbări şi să încercăm să găsim răspunsurile acestora. Aici, se întâmplă ceva şi ar trebui să purtăm o conversaţie despre asta. Ar trebui să fim în fruntea încercării de a afla despre ce este vorba”.

Masters argumentează că aceşti vizitatori din afara timpului nostru, „extratempestrials”, posedă capacitatea de a comunica cu noi şi posedă tehnologii superioare, dar care par a fi bazate pe propia noastră tehnologie.

În ceea ce priveşte motivul pentru care urmașii noștri ne vizitează şi nu ar fi vorba de forme de viaţă de pe alte planete, Masters argumentează că: „Ştim că suntem aici. Ştim că oamenii există. Ştim că am avut o istorie evolutivă lungă pe această planetă. Ştim că tehnologia noastră va fi mai avansată în viitor. Cred că cea mai simplă explicaţie, înnăscută, este că noi suntem. Încerc doar să ofer ceea ce este probabil cea mai modestă explicaţie”.

