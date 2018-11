Teodorovici, REPLICĂ ACIDĂ pentru Iohannis, după ce a fost atacat de președinte: „Îi urez succes până în 2019, când va fi SCHIMBAT”

Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a reacționat joi seară, după atacul lansat de președintele Klaus Iohannis la adresa sa, pe tema limitării dretului românilor de a lucra în străinătate.





În acest sens, Teodorovici a declarat că nu este surprins de reacția lui Iohannis, susținând că este dispus să demisioneze dacă se dovedește că a făcut ceva rău. "Acum, că domnul președinte se supără pe cineva, se întâmplă în fiecare zi, nu ne surprinde. Dau asigurări că nici eu, nici PSD nu vrea să sechestrăm pe cineva. Noi vrem ca românii să se întoarcă în țară. Eu nu demisionez, pentru că eu nu am făcut niciodată ceva rău. Dacă cineva aduce o dovadă că eu am făcut ceva rău, eu demisionez, plec singur. E un joc pe care domnul președinte îl face. Eu fac apel la calm, la un consens politic, românii asta doresc”, a precizat ministrul, la România TV . „Cum să fie acest guvern anti-românesc când ne-am asumat măsuri economice cu costuri imense? Nimeni, nici din țară, nici din afara ei, nu poată să spună despre mine că sunt anti-român. Nimeni din acest guvern nu dorește să facă rău. Dacă mă întâlnesc cu preșdintele îl salut cu toată deschiderea și îi urez mult succes la președinție, până în 2019, când sunt convins că va fi schimbat", a mai spus Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a reacționat dur la propunerea ministrului Eugen Teodorovici de a limita la cinci ani dreptul românilor de a lucra într-o ţară membră a Uniunii Europene„Am luat act cu stupefactie de intentia ministrului de a sechestra romanii in interiorul granitelor. Asa ceva se intampla doar in comunism si ma ingrijoreaza foarte mult. Daca asta se vrea, sa se izoleze romanii, atunci nu pot spune decat ca aceasta guvernare este una anti-romaneasca. In orice tara normala un ministru care face astfel de declaratii neacoperite, a doua zi pleaca. Din moment ce nu a plecat inseamna ca este un punct de vedere sustinut de PSD”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

