TEODOROVICI: „Ponta încearcă să bage băţul prin gard. Tot ce a făcut aşa cum i-am spus a făcut bine, când a făcut altfel decât i-am spus a făcut rău”

Eugen Teodorovici susţine că Victor Ponta îl asociază cu tot felul de taxe, precum taxa pe stâlp, deşi a fost adeptul scoaterii acesteia, şi încearcă „să bage băţul prin gard”, susţinând totodată că fostul premier trebuie să îşi aducă aminte că „tot ce a făcut aşa cum i-am spus a făcut bine, când a făcut altfel decât i-am spus a făcut rău”.





„Domnul Ponta am văzut că a declarat ceva încercând să mă asocieze pe mine cu taxele, taxa pe stâlp, şi vreau să-i readuc aminte că taxa pe stâlp s-a introdus în 2013, cu începere de la 1 ianuarie 2014, ca şi supraacciza, care s-a aplicat din aprilie 2014, când eu eram la Ministerul Fondurilor Europene. Şi chiar eu am spus de foarte multe ori că este o prostie să o facă şi să o adopte. Şi chiar am fost adeptul scoaterii acestor taxe. Face lucrul ăsta. Spune că eu şi doamna prim ministru suntem pasibil de ce? Asta este legea astăzi. (...) Să îşi aducă aminte că tot ce a făcut aşa cum i-am spus a făcut bine, când a făcut altfel decât i-am spus a făcut rău”, a declarat Teodorovici la Antena 3, în legătură cu afirmaţiile lui Victor Ponta, conform cărora ar fi pasibil de puşcărie pentru informaţii care nu coincid cu realitatea, transmite Agerpres.

Victor Ponta a declarat recent referitor la taxa pe stâlp, introdusă de guvernul pe care îl conducea: „Asta mă miră, că Dragnea și Teodorovici erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Am zis: uite ce bani o să luăm, după aia ne-am dat seama că nici nu am luat niște bani și am și stricat niște lucruri care merg bine și am luat-o înapoi. Nu poți să nu înveți din greșeli. Când am pus supraacciza și s-a dus la prețul de la carburant... Ei nu pot avea scuza că nu au știut. Ei știu foarte clar că toate taxele pe care le pun, de mâine se vor duce în creditele către populație sau companii, în factura la telefon, la energie”.

Ponta a mai declarat că în ordonanţa de urgenţă privind măsurile fiscal-bugetare, adoptată săptămâna trecută de Guvern, apare un articol care prevede că premierul şi ministrul de Finanţe nu răspund pentru corectitudinea datelor din planificarea bugetară pe anul viitor.

„Primul ministru trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere care atestă că datele din buget sunt corecte, asta înseamnă că ce se întâmplă în viitor, dacă se constată că datele sunt false, eu, Victor Ponta, alături de ministrul de Finanţe mergeam la închisoare. Ordonanţa spune că declaraţia pe propria răspundere a premierului şi ministrului de Finanţe nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2019. Înseamnă că doamna Dăncilă şi cu domnul Teodorovici chiar ştiu că ceea ce spun în buget e o minciună, altfel nu şi-ar fi luat această măsură de prevedere. Au trecut în ordonanţă că, prin derogare de la Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, de data asta, nu trebuie să ateste corectitudinea datelor şi mai ales nu trebuie să ateste în eventualitatea că Guvernul nu poate respecta condiţiile de conformitate, prim-ministrul şi ministrul Finanţelor vor menţiona în declaraţie abaterile, precum şi măsurile şi termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile fiscal-bugetare”, a afirmat Ponta, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că o astfel de derogare nu s-a făcut niciodată până acum, la niciun Guvern, mai exact ca prim-ministrul şi ministrul de Finanţe să refuze să ateste corectitudinea datelor care sunt puse la dispoziţia Parlamentului.

Elena Udrea a stârnit controverse, după publicarea unei fotografii! Ce au observat oamenii

Pagina 1 din 1