Teo Trandafir, vedeta de la Kanal D, a dezvăluit că este pregătită pentru o nouă provocare. Chiar dacă a trecut prin două mariaje care s-au finalizat cu divorț, Teo consideră că o căsătorie cu acte poate reprezenta un beneficiu în contextul în care există bunuri materiale care trebuie împărțite între parteneri. „Nu este cinstit” Reporter: Ai fost căsătorită de două ori și nu a mers… Ai avea curajul să faci acest pas din nou? Te mai vezi căsătorită „cu acte? Teo Trandafir: Da, pentru că am înțeles că dacă partenerul tău construiește și muncește cu tine cot la cot, și faceți niște lucruri împreună, care intră „la comun și acest lucru nu se cuantifică undeva, dacă eu pățesc, Doamne ferește!, ceva, succesiunea se face într-un mod neechitabil. Nu este cinstit. Nu vreau să fie pus în situația de a se certa cu nimeni și, din acest punct de vedere, niște acte, la un moment dat, ne vom gândi să facem. Prima căsătorie a vedetei a fost cu aviatorul Alexandru Trandafir și a durat șase ani de zile. A doua căsnicie a lui Teo a fost cu jucătorul de rugby Constantin Iosef. Aceasta a durat jumătate de an. Ce calitate trebuie să aibă bărbatul lui Teo Vedeta de la Kanal D a dezvăluit calitatea pe care trebuie să o aibă bărbatul alături de care ar dori să trăiască, anume fidelitatea. Reporter: Cum ar trebui să NU fie bărbatul din viața ta? Și care este cea mai mare concesie pe care ai fi gata să o faci ca să meargă relația?

Teo Trandafir: Să nu fie tiran; e marea mea problemă. Cred că aș fi în stare să înțeleg orice în afară de o mare trădare, de orice fel. Aș putea înțelege multe, dacă mi se explică. Teo crede în zodiac – dacă e de bine Teo Trandafir crede în predestinare – dar numai când e vorba de bine. Cu toate acestea, vedeta de la Kanal D a subliniat că nu se lasă în mâna horoscopului, ci ia deciziile consultând rațiunea, potrivit viva.ro. Reporter: Crezi în predestinare sau în zodiac? Teoretic, esti un nativ Geamăn ca la carte, practic… spune-ne tu în ce măsură nu te-ai lăsat doar în mâna sorții.

Teo Trandafir: Cred foarte tare în zodiac dacă zice de bine. Dacă zice de rău, nu putem fi toți în aceeași situație. Nu m-am lăsat în mâna horoscopului.

Reporter: Este vreun lucru pentru care mulțumești providenței în fiecare zi? Pentru ce te simți cel mai recunoscătoare?

Teo Trandafir: Da. Am ajuns în cel mai bun moment al vieții mele, am o relație minunată cu oamenii care sunt în imediata mea apropiere, sunt exact ce mi-am dorit, am un job pe care mi l-am dorit, sunt mult mai fericită decât majoritatea celor pe care îi cunosc. Sunt sănătoasă, voioasă, înțeleg asta și am înțeles că atragi lucrurile pe care le emani. Fiecare om pe care îl cunoști, dacă știi să îl înțelegi și să îl asculți, îți va schimba viața. Trăiesc intenționat.