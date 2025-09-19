Tentativă de asasinat politic în SUA. Ținta: guvernatoarea din New Hampshire

Guvernatoarea Republicană din New Hampshire, Kelly Ayotte, era ținta unei tentative de asasinat cu bombă, dar atentatorul a fost prins de autorități înainte să-și ducă planul la îndeplinire, potrivit poliției din stat. Poliția a precizat că un bărbat din New Hampshire a declarat în mesaje publice că plănuiește să o asasineze pe guvernatoarea Kelly Ayotte, potrivit CBS News.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 22 de ani, care a fost arestat săptămâna aceasta pentru că ar fi complotat uciderea guvernatorului republican al statului New Hampshire cu o bombă artizanală.

Suspectul și-a făcut publice planurile pe internet și a vorbit despre această intenție cu colega sa de apartament, care a anunțat poliția. Femeia le-a , spus oamenilor legii că tânărul i-a arătat materialele pe care intenționa să le folosească pentru dispozitivul sau dispozitivele explozive.

Tentativa de asasinat asupra guvernatoarei din New Hamshire vine la doar o săptămână după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk.

„Anchetatorii spun că Tristan Anderson s-a lăudat cu planurile sale în fața colegei sale de cameră, pe Snapchat, arătându-i materialele pe care plănuia să le folosească”, a scris pe X un reporter independent, pe nume Breanna Morello.

Ea a mai precizat că Tristan Anderson ar fi postat mesaje antisemite despre un «Deep State» israelian, înainte de a o viza pe guvernatoarea catolică Kelly Ayotte cu amenințări cu asasinarea.

Iar pe conturile sale de pe rețelele de socializare a avut o serie de postări violente, cum ar fi amenințări că va „ucide” membri ai comitetului din New Hampshire, despre care credea că reprezentau în mod denaturat locuitorii.

Colega sa de cameră a declarat poliției că Anderson deținea arme și i-a arătat artificii, tuburi metalice și pungi cu piulițe și șuruburi, pe care se presupune că plănuia să le folosească pentru a face bombe artizanale.

Anderson ar fi trimis și un SMS de amenințare, a mai relatat presa locală. „O voi ataca pe primărița [sic!] din New Hampshire, Kelly Ayott”, se arată în mesaj, care adăuga „cu arma mea de distrugere în masă.”