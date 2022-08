Tentativă de asasinare a autorului „Versetelor Satanice”. Scriitorul britanic Salman Rushdie a fost înjunghiat în timp ce se pregătea să susțină un discurs

Poliția din comitatul Chautauqua, acolo unde scriitorul Salman Rushdie urma să susțină un discurs, a transmis că o persoană a fost înjunghiată, însă fără a confirma dacă victima este Salman Rushdie sau o altă persoană.

Scriitorul cu origini indiene este câștigător al Booker Prize și are vârsta de 75 de ani. Acesta a fost condamnat la moarte de ayatolahului Ruhollah Khomeini, fost lider suprem al Iranului, tocmai din pricina lucrării sale, considerată blasfemitoare la adresa religiei islamice.

Conform declarațiilor unui reporter al Associated Press, martor al incidentului, un bărbat s-a repezit asupra scenei de la Chautauqua Institution, rănindu-l pe Rushdie chiar când acesta se pregătea să ia cuvântul. Ulterior, agresorul a fost imobilizat.

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E

— Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022