Tentativă comică de fraudă: Bărbat prins deghizat în iubita sa la examen

Tentativă comică de fraudă: Bărbat prins deghizat în iubita sa la examen
Un tânăr din Fazilka, India, a încercat să păcălească autoritățile și să susțină un examen în locul iubitei sale, însă planul său a fost dejucat rapid de oficiali, transformând incidentul într-o scenă surprinzătoare la un centru de examinare din Faridkot, Punjab.

Un tânăr din India s-a costumat în iubita sa

Pe 7 ianuarie, Baba Farid University of Health Sciences a organizat examenul pentru lucrători de sănătate multipurpose la DAV Public School din Kotkapura. Angrez Singh a venit la centrul de examen deghizat în Paramjit Kaur, iubita sa. Pentru a-și crea iluzia, tânărul a purtat brățări roșii, bindi, ruj și un costum tradițional de femeie, încercând să arate cât mai convingător.

Bărbat India. Sursa foto Captură video

Și-a făcut și documente false

Potrivit autorităților, Angrez Singh nu s-a limitat doar la haine și machiaj. Acesta a folosit documente falsificate, inclusiv carduri de alegător și Aadhar, pentru a demonstra că era, în mod oficial, Paramjit Kaur. Planul părea aproape perfect până în momentul în care sistemul biometric de verificare a amprentelor a eșuat: dispozitivul nu a recunoscut amprentele sale, care nu corespundeau cu cele ale candidatei autentice.

Sursă foto: Pixabay.com

Încercarea a fost observată rapid de oficialii universității, care au depus imediat o plângere la poliție. Polițiștii au confirmat că tânărul a fost prins încercând să fraudeze examenul, iar procedurile legale împotriva lui au fost demarate.

Aplicația candidatei reale, respinde de administrație

Din păcate pentru Paramjit Kaur, candidata reală, aplicația ei a fost respinsă de administrație, ceea ce a împiedicat-o să participe la examenul programat. Incidentul a atras atenția comunității locale, generând atât amuzament, cât și indignare în rândul celor care urmăresc astfel de cazuri de fraudă academică.

Partenera tânărului nu mai are dreptul să dea examen niciodată la Baba Farid University of Health Sciences. Iubitul acesta a fost amendat de autorități pe loc. Au mai fost incidente asemănătoare în India, iar polițiștii au luat atitudine imediat.

