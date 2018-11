TENTAȚIA de a fi FERICIT - povestea septuagenarului care (re)descoperă iubirea

Editura Humanitas Fiction lansează miercuri, 21 noiembrie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38) romanul Tentația de a fi fericit de Lorenzo Marone, tradus în limba română de Gabriela Lungu, bestseller Gaudeamus 2018, recent apărut în colecția Raftul Denisei, coordonată de Denisa Comănescu





De la apariția sa în 2015, romanul Tentația de a fi fericit – povestea scrisă la persoana întâi a unui septuagenar care redescoperă iubirea și viața în Napoli – cunoaște un răsunător succes de public și de critică. Romanul a stat la baza filmului multipremiat La tenerezza, regizat de Gianni Amelio în 2017, cu Renato Carpentieri, care a obținut Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal la Premiile David di Donatello din 2018.

La eveniment vor participa Marina Constantinescu, filolog, jurnalist și critic de teatru, Smaranda Bratu Elian, profesor universitar, reputat italienist și Vlad Russo, senior editor Humanitas iar Denisa Comănescu, director general Editura Humanitas Fiction va fi moderatorul serii. În cadrul întâlnirii va fi prezentat publicului un mesaj-video al scriitorului italian pentru cititorii români.

Lorenzo Marone ne propune o poveste puternică și emoționantă, scrisă cu meșteșug, despre viața și moarte, condimentată deseori cu accente comice. Cesare Annunziata, eroul septuagenar al romanului, e prins într-un păienjeniș de relații cu fiul lui homosexual, cu fiica adulteră, cu amanta prostituată și cu toți vecinii de bloc. În aparența, e un bătrân obișnuit, chinuit de boală și de perspectiva morții, văitându-se că-i părăsit, bântuit deopotrivă de trecut și de încâlceala prezentului. Neobișnuit însă este răspunsul său la toate aceste neajunsuri ale vârstei: sarcasmul cu care privește întreaga lume, arțagul neîmpăcat cu care-i tratează pe toți cei din jurul lui, și mai ales pe sine, refuzul oricărui compromis de dragul unei independențe scump plătite. Între atâtea atitudini în răspăr cu „norma“, se detașează totuși înăbușirea oricărei solidarități cu celălalt, cu suferința umană ca atare. Nu până la capăt însă: întâlnirea cu o tânără și misterioasă femeie abuzată de soț, Emma, reușește să spargă platoșa construită de erou cu atâta migală, dezvăluind nebănuitele resurse de umanitate ale personajului. „Un personaj extraordinar, o perspectivă lucidă asupra realității. Un roman comic care, fără a-și schimba tonul, se revarsă în duioșie.“ – Corriere della sera „Un cald salut adresat fericirii.“ – La Stampa „Melancolic, comic, înțelept, onest, acest roman e într-adevăr minunat.“ – Daily Mail Lorenzo Marone s-a născut în 1974 la Napoli, unde locuiește și în prezent alături de familia sa. După absolvirea Facultății de Drept, a practicat ani buni avocatura. După publicarea la două edituri mici a unui scurt roman, Daria (2012), și a unui volum de povestiri, Novanta (2013), devine cunoscut atât în Italia, cât și pe plan internațional cu bestsellerul Tentația de a fi fericit (La tentazione di essere felici, 2015), încununat, printre mai multe premii literare, cu Premio Stresa 2015. Romanul este ecranizat în 2017 sub titlul La tenerezza (Tandrețea) de către regizorul Gianni Amelio. În 2016, Marone publică romanul La tristezza ha il sonno leggero (Tristețea are somnul ușor), care a primit Premio Città di Como. De mare succes se bucură romanul său din 2017, Magari domani resto (Mâine poate voi rămâne), căruia i se atribuie în același an Premio Selezione Bancarella. În 2018 îi apare romanul Un ragazzo normale (Un băiat obișnuit), distins cu Premio Giancarlo Siani. Cărțile sale sunt traduse în peste 15 limbi. Lorenzo Marone scrie articole în La Repubblica di Napoli, într-o rubrică săptămânală intitulată „Granelli“ („Semințe“).

Eveniment realizat în parteneriat cu Cercul de Studii Interdisciplinare al Studenților Italieniști și Colectivul de Limba și Literatura Italiană din cadrul Universității din București.

