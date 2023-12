Tensiunile dintre Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu iau amploare

Rareș Bogdan este tot mai aspru criticat de PSD.

Contrele dintre PSD și europarlamentarul PNL au luat amploare de șase luni, de când Marcel Ciolacu a preluat funcția de prim-ministru al României.

Oana Florea, deputat PSD în Parlamentul României, îl acuză pe Rareș Bogdan de „o nouă mostră de ipocrizie și judecată cu dublă măsură”.

Europarlamentarul PNL a făcut declarații pe seama călătoriei premierului PSD, Marcel Ciolacu, în SUA.

Oana Florea i-a amintit europarlamentarului liberală că și președintele Iohannis este aspru criticat pentru turneul de pe continentul african.

„Prim Vicepresedintele PNL Rares Bogdan, declara urmatoarele: “Haideti sa vedem ce face domnul Ciolacu in SUA si cum duce guvernarea Romaniei.(…) Avand in vedere ca s-a dus acolo insotit si de 6 ministri, inclusiv de la noi din PNL, ma astept sa revina cu rezultate notabile.” Iata ce declara acelasi Rares Bogdan saptamana trecuta la Hotnews in legatura cu vizita in Africa a Presedintelui Iohannis: “Eu va spun o chestiune: Presedintele Iohannis, care a fost foarte criticat pentru acest periplu african, a facut niste lucruri acolo pe care o sa le aflam cu siguranta, pas cu pas, in stilul domniei sale, dar foarte importante pentru economia Romaniei.””, a ținut să puncteze Oana Florea, deputat PSD în Parlament. Scopul principal al vizitei premierului Ciolacu este de a extinde parteneriatul strategic cu SUA la un nivel superior de dezvoltarea a relatiilor economice si comerciale. Acesta a fost insotit de ministri si jurnalisti. De mentionat ca Presedintele Iohannis a fost insotit de sotie, iar agenda vizitei a inclus mai multe obiective turistice.Sunt convinsa ca domnul Rares Bogdan a aflat intre timp si ar putea sa ne aduca la cunostinta rezultatele turneului de 9 zile al presedintelui din America Latina, si mai mult decat atat, cat de semnificative pentru tara au fost cele patru zile libere din cele noua!”