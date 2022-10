Tensiunile dintre Cristian Boureanu și Monica Tatoiu au luat sfârșit, după ce între cei doi lucrurile nu au mers prea bine. „M-am împăcat cu Monica”

Cristian Boureanu și Monica Tatoiu s-au împăcat, după ce relația dintre ei s-a degradat în ultima perioadă. Fostul milionar a mărturisit că Tatoiu s-ar fi băgat în viața lui privată, lucru ce nu i-a plăcut.

Cristian Boureanu și Monica Tatoiu, din nou prieteni

Acum însă, lucrurile dintre cei doi par să fie revenit la normal, Boureanu precizând în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” că s-a împăcat cu Monica Tatoiu și chiar a sunat-o de ziua ei de naștere.

El a ținut să precizeze însă că nu au fost certați și doar au trecut printr-o perioadă când nu au mai fost la fel de apropiați. De asemenea, a punctat și ceea ce i-a displăcut la prietena lui.

„M-am împăcat cu Monica Tatoiu, am sunat-o de ziua ei.

A bufnit-o și râsul. A zis: Chiar mă gândeam, oare nu mă suni?. Zic: Cum să nu te sun, Monica? Monica e ca o mamă pentru mine și eu cred că oamenii care se iubesc cu adevărat trebuie să rămână într-o anumită legătură, să știe să treacă peste anumite chestiuni.

Monica alege de multe ori să povestească niște chestii discutate în privat. Nu e bine. Eu sper să n-o mai facă. Și cred că nu a mai făcut-o. Mi-e foarte dragă. Nu aș fi discutat asta cu ea, și oricum n-am spus eu public, ea a spus public că ne-am certat. Prin urmare mi-e dragă, țin enorm de mult la ea și mă bucur că ne-am împăcat”, a spus fostul soț al Valentinei Pelinel.

Monica Tatoiu a fost supărată pe Cristian Boureanu

Toată disputa dintre cei doi ar fi pornit după ce, spune Monica Tatoiu, a fost acuzată că se bagă unde nu îi fierbe oală, lucru ce nu i-a căzut tocmai bine. Ea a dezvăluit în urmă cu mai multe luni că afaceristul nici măcar nu mai are numărul ei de telefon în agendă.

„M-a supărat reacția după ce a apărut o chestie la voi. Eu nu am nevoie de prieteni! Eu am cinci pisici și pe Tatoiu. Fiul meu… mai așa. M-a acuzat că mă bag unde nu-mi fierbe oala și probabil că are dreptate. Ce am eu treabă cu ce face el? Măcar fiul meu să se deștepte. E cam necopt.”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit WoWbiz.ro.