Tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică. Cetățenii occidentali avertizați să părăsească Libanul

Paris. Orientul Mijlociu devine o zonă tot mai nesigură pentru cetățenii occidentali, în actualul context. Tensiunile în creștere și temerile cu privire la izbucnirea unui conflict au determinat mai multe state să transmită avertismente de călătorie.

Franța a transmis un avertisment cerându-le cetățenilor săi aflați în Liban să părăsească urgent țara. Apelul vine în contextul amenințărilor lansate de Iran și aliații săi împotriva Israelului.

Ministerul francez de Externe a transmis un avertisment, cerându-le cetățenilor francezi să părăsească Libanul cât mai curând posibil. Informația a fost prezentată de BFM TV. Autoritățile de la Paris avertizează în legătură cu o posibilă escaladare militară în Orientul Mijlociu. Pentru a evita situațiile neplăcute, francezii sunt îndemnați să nu călătorească în Liban. Iar cei care se află deja în regiune sunt îndemnați să fie vigilenți.

Îngrijorările legate de izbucnirea unui conflict armat au crescut după ce Iranul şi aliaţii săi şi-au intensificat ameninţările de război la adresa Israelului. Iran, Hamas şi Hezbollah acuză autoritățile de la Tel Aviv de uciderea lui Ismail Haniyeh, la Teheran, și a lui Fuad Shukr, în apropiere de Beirut.

