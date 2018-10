Cine mai poate OPRI escaladarea NUCLEARĂ. Șeful Pentagonului, între PUTIN și Europa

Moscova și Washington se scuză reciproc pentru retragerea din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF). Duminică, ministrul american al Apărării, James Mattis a declarat că Statele Unite poartă discuții cu unele state din Europa privind tratatul de control al armelor.





Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat pe 20 octombrie că Washingtonul intenţionează să se retragă din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), semnat în 1987 de fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov şi de fostul preşedinte american Ronald Reagan, potrivit Agerpres.ro

Washingtonul a invocat drept motiv pentru retragerea din Tratatul INF o presupusă încălcare a documentului de către Rusia, acuzaţie respinsă de către Moscova. Rusia acuză în schimb SUA de ruperea tratatului. ''Purtăm consultări cu omologii noştri europeni, am vorbit despre aceasta cu o zi înainte cu ministrul german al apărării, şi aşa cum am spus, consultările continuă'', a declarat Mattis reporterilor care călătoreau împreună cu el la Praga. Mattis se va întâlni cu omologul său ceh şi cu premierul Andrej Babis în cursul scurtei sale vizite la Praga. Potrivit oficialului american, miniştrii ţărilor din NATO se vor întâlni la Bruxelles în decembrie şi acel moment va fi un fel de ''punct culminant''. Membri europeni ai NATO au făcut apel joi la SUA să încerce mai degrabă să determine Rusia să se conformeze tratatului, decât să se retragă din el, pentru a se evita o scindare în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, pe care Moscova ar putea s-o exploateze, potrivit unor diplomaţi.

