Armata nord-coreeană a trecut la o nouă etapă de mobilizare militară în zona de graniță, crescând presiunea asupra vecinilor din sud. Phenianul a confirmat miercuri mobilizarea unor noi capacități de atac la frontieră, la scurt timp după ce regimul comunist a amenințat că va suplimenta efectivele și tehnica din regiune, conform AFP.

Măsurile vin pe fondul unei escaladări accentuate a relațiilor dintre cele două țări. Atmosfera de securitate s-a deteriorat semnificativ în urma unui incident recent din Zona Demilitarizată care desparte cele două state, unde o explozie cauzată de mine terestre nord-coreene a provocat o reacție fermă din partea Seulului. Deși acuzațiile au fost respinse oficial de către Phenian, acțiunile militare din zona de graniță au continuat să se intensifice.

Poziția conducerii nord-coreene a fost transmisă public de sora dictatorului Kim Jong Un, considerată una dintre cele mai influente figuri politice de la Phenian. Aceasta a confirmat că deciziile privind mobilizarea trupelor au fost deja puse în aplicare.

”Conducătorii noştri militari au subliniat necesitatea de a le spune acestor bandiţi că noile noastre unităţi de tir au fost plasate în poziţie de tragere”, a declarat presei sora mai mică a dictatorului nord-coreean, considerată drept unul dintre numele grele ale regimului.

Mesajul a fost lansat la o zi după ce Seulul a avertizat că va oferi un răspuns ferm oricărui act de provocare. De asemenea, a fost confirmat faptul că decizia de consolidare a trupelor de frontieră aparține direct conducerii supreme a țării.

Kim Yo Jong a precizat că Kim Jong Un a ”dat ordinul să se fortifice frontiera”.

În paralel cu declarațiile politice, comanda militară de la Phenian a efectuat verificări directe în zonele nevralgice de la linia de demarcație. Mareșalul nord-coreean Pak Jong Chon a inspectat personal punctele cheie de la graniță, semnalând pregătirea de luptă a trupelor din subordine.

Avertismentele transmise de armata nord-coreeană indică posibilitatea unei riposte imediate în cazul în care vor exista incidente în zonă.

”Dacă trupele inamice fac o provocare care să ameninţe în mod real securitatea militarilor noştri (...), forţele de frontieră ale RPDC vor desfăşura o acţiune militară foarte eficientă, specializată şi zdrobitoare”, a ameninţat mareşalul, folosind acronimul Coreei de Nord.

De cealaltă parte, autoritățile militare de la Seul resping ferm discursul agresiv al Phenianului și responsabilitatea pentru deteriorarea climatului de securitate. Reprezentanții armatei sud-coreene au calificat drept inacceptabile încercările Nordului de a plasa vina pentru tensiunile din regiune pe seama activităților din Sud.

În cadrul acțiunilor recente de menținere a securității la frontieră, partea sud-coreeană a confirmat utilizarea echipamentelor de difuzare și a focurilor de avertisment. Armata sud-coreeană a denunţat marţi drept ”inacceptabil” ca Nordul să acuze Seulul de faptul că este responsabil de escaladarea tensiunilor militare în Peninsula coreeană şi a avertizat că va riposta ferm oricărei noi provocări.

Oficialii de la Seul au subliniat că manevrele efectuate au avut un caracter strict defensiv. Ea a recunoscut că a recurs la difuzoare şi la focuri de somaţie, drept ”măsuri defensive legitime”.