Tensiuni dinspre Orient. Cum stăm cu gândul la securitate în mijlocul crizelor

Fiecare dintre aceste evenimente are efecte care se fac simțite la nivel global. De exemplu, chiar dacă Vestul se interesează mai mult acum de criza din Ucraina, poate că flacăra se întinde spre Kazahstan. Iar Rusia deja agită Bosnia. Nu sunt de acord cu ideea că toate aceste crize au cauze la nivel local și global. În toate aceste arealuri geografice există cadrul necesar pentru apariția crizelor însă nu ne putem gândi la crize și tensiuni fără acordul marilor puteri. Iar majoritatea lor sunt interconectate. Din acest motiv, nu trebuie pierdută din vedere dimensiunea apariției simultane a unor tensiuni sau crize în diverse spații geografice.

Dacă aveți o privire de ansamblu, veți vedea că în fiecare aspect în care se implică Vestul, Rusia are o reacție și mai dură. Dar problema este următoarea. De fapt, Vestul nu are un plan coerent. Doar testează în diverse domenii atenția părții opuse.

Turcia este influențată în mod direct de astfel de tensiuni care apar în asemenea situații. Din acest motiv, suntem puși în situația de a contrabalansa Rusia în numeroase zone. Aceasta nu este o situație pe care să o îndrăgim prea mult. Și pe termen lung poate fi distructivă. Noi nu avem nicio sarcină de a lupta cu Rusia în toate domeniile. Însă din cauza dezordinii și a inconsecvenței din lumea vestică, există un vid de putere sesizabil în politica globală. Și numeroase țări ajung să rămână singure.

Una dintre primele măsuri care pot fi luate în asemenea situații să discuți despre cooperarea regională. Unele acorduri la care ajungi cu țările din regiune, chiar dacă sunt mici, pot să descurajeze părțile beligerante și cresc șansa de a poziționa Turcia în centrul unei rețele de relații. Dar aceasta nu este o relație care poate fi stabilită cu bagheta magică. Și este foarte afectată de conflictele de la nivel global. Pentru că majoritatea actorilor regionali tind să privească actorii globali într-un fel sau altul.

Din acest motiv, în loc să devină actorul care echilibrează în mod direct Rusia în timpul unor astfel de crize, Turcia ar trebui să își stabilească propriile linii roșii, să fie deschisă la negocieri și să plaseze sarcina de a înfrunta Rusia pe umerii actorilor occidentali.

Am mai făcut acest lucru. În cazul Siriei, am și luptat, am și negociat cu Rusia. Am obținut un spațiu de manevră pe care l-am putut numi linia noastră roșie. Acum putem sta pe margine și să urmărim confruntarea Vestului cu Rusia. În cazul Ucrainei, putem vinde pe de o parte arme acestei țări iar pe de altă parte putem spune că problema Ucrainei este o tensiune între Rusia și NATO, potrivit Rador.