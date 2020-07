View this post on Instagram

In spatele acestor măști pe care le am purtat nu din dorința de a ne ascunde chipul, se afla un doctor minunat, căruia nu vom avea destule cuvinte de mulțumire și eu, o viitoare mămica cu inima strânsă de emoție de necunoscut, cu muuulte întrebări la care am primit mereu răspunsuri calme și liniștitoare din partea dansului. Ieri a fost pentru prima data de când a început toată nebunia asta cu pandemia când am fost efectiv copleșită, dărâmată emoțional. Cu tot vuietul asta din jurul meu legat de înmulțirea cazurilor de îmbolnăvire parca am lăsat garda jos și uitasem de suflețelul asta minunat dăruit de Dzeu pe care-l am in pântece. Am trecut prin toate stările de la frustrarea de a mi aduce copilașul in “aceasta lume”, la a fi nevoită poate sa i ascund fetișoara adorabila cu o masca de protecție, la furia ca poate nu vom mai avea niciodată libertatea cu care am fost obișnuiți și dezamăgirea ca nu sunt in stare ca nu am puterea de a face mai mult, de a schimba ceva… Nu pot înțelege cum oamenii se pot îmbulzi cu sutele pe plaja sau in cluburi și practic au “libertatea” sa facă ce vor iar un tata nu și poate tine copilul in brațe intr-o maternitate in primele lui minute de viața din cauza unor reguli… Ah la un act atât de minunat și de însemnat pentru doi viitori părinți aveți reguli! Trist.. Mi a prins tare bine sa merg in vizita la d nul doctor @andreasvythoulkasmd care, parca mi a luat cu mâna tot ce ma macina și mi a readus fericirea din nou in suflet atunci când mi a reamintit ce mare binecuvântare este acest copilaș și cât de norocoși am fost eu și Silviu ca Dzeu ni l a trimis fără sa mai fim nevoiți sa trecem prin “chin”, ca el ne a ales sa i fim părinți. Ca momentul nașterii va fi exact așa cum mi l doresc și nimic nu va sta in calea bucuriei mele de a deveni mama așa cum mi am imaginat in toate aceste 9 luni. Astăzi m am trezit super pozitivă și fericita și am decis ca baby shower ul pe care mi l doresc și de care m am tot îndoit dacă sa l ținem sau nu, sa rămână ON așa cum am stabilit pentru ca nimic nu ne va stirbi fericirea de a ne bucura alături de cei dragi (cu toate măsurile de siguranța) de venirea pe lume a fiului nostru. ☀️♥️