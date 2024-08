Monden Seriale noi pentru amatorii de aventuri. Producții în premieră la AMC. Video







București. Postul de televiziune AMC propune noi seriale, în premieră, iubitorilor de aventuri. Noile producții vor fi difuzate începând cu această lună, conform programărilor.

În luna august, iubitorii de seriale vor putea urmări noi producții captivante pe AMC. În premieră vor fi difuzate serialele „Tales of the Walking Dead” şi „Troppo”. Dacă prima producție face parte din universului „Walking Dead”, cel de-al doilea serial spune povestea unui polițist acuzat de crimă.

Noi seriale de televiziune la AMC

Serialul „Tales of the Walking Dead” are premiera luni, 19 august, de la ora 22:00. Postul de televiziune AMC va difuza un număr de șase episoade captivante, din primul sezon. În noua producție vor apărea personaje noi, care vor trăi propriile aventuri, și care se alătură celoralte caractere din lumea plină de morți-vii.

Din distribuția serialului fac parte Samantha Mortonm cunoscută din „Minority Report”, Parker Posey, din „White Loturs”, dar și Anthony Edwards din „Spitalul de urgență”. De asemenea, mai pot fi văzuți Terry Crews, protagonist în „Brooklyn 99”, dar și Jessie T. Usher, Olivia Munn și Jillian Bell.

Noul serial de televiziune este al patrulea din acest univers „Walking Dead”. Producția, creată de Scott M. Gimple, are acțiunea plasată într-o lume postapocaliptică. Noul serial va explora viețile personajelor şi lupta pentru supraviețuire într-o lume a ororilor. De asemenea, seria scoate în evidență conflictele interpersonale dintre personaje, în condițiile aproape imposibile.

Un polițist acuzat de crimă

Cea de-a doua premieră a lunii august difuzată de AMC este un serial polițist realizată în Australia. „Troppo” este difuzat începând de luni, 19 august, de la ora 22:45.

În rolurile principale apar actorii Thomas Jane („The Expanse”) și Nicole Chamoun. Alături de aceștia în serialul de televiziune mai joacă Lucas Linehan și Ling Cooper Tang. Este vorba despre o ecranizare după romanul „Crimson Lake”, scris de Candice Fox. Povestea prezintă aventurile unui fost polițist care ajută o detectivă particulară să caute un bărbat dispărut.

Astfel, Thomas Jane joacă rolul lui Ted Conkaffey, fost polițist căzut în dizgrație, acuzat pe nedrept de o crimă groznică. Urmărit de foștii săi colegi, el evadează în nordul îndepărtat al regiunii Queensland. Aici o întâlnește pe Amanda Pharrell, o femeie excentrică, detectiv particular. La fel ca și fostul polițist, și ea are un trecut marcat de tot felul de infracțiuni.

Un serial de televiziune care te ține cu sufletul la gură

Serialul este bazat pe dinamica dintre cele două personaje. Cei doi joacă două personalități opuse care se atrag și care ajung să se cunoască pe măsură ce avansează în rezolvarea enigmelor.

Chiar și stilul lor de lucru îi diferențiază foarte mult, ceea ce face producția de televiziune și mai palpitantă. În vreme ce fostul polițist, Ted, caută să rezolve problemele ca la carte, partenera sa este mai haotică. Amanda este dispusă să încalce legea ca să atingă obiectivele pe care și le-a propus.

Peste toate, cei doi se confruntă cu trecuturile traumatice. Sunt nevoiți să depășească toate dificultățile și să lucreze împreună pentru a rezolva cazul.