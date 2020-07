Ancheta procurorilor de la Iași a scos la iveală faptul că bărbatul ar avea o amantă, vânzătoare la un magazin alimentar, din localitatea Aroneanu, unde soții Nicoară au o locuință. Codrin Nicoară este un pianist cunoscut în Iași, dar cu toate astea, spun surse judiciare, nu se mai înțelegea cu soția lui, soprana Maria Macsim Nicoară, care îi reproșa că nu muncește suficient pentru a aduce și el bani în casă.

Revenind la presupusa amantă, jurnaliștii de la Iași au mers la Aroneanu și au stat de vorbă cu femeia, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Acum, spune presupusa amantă, a rămas fără loc de muncă, după ce patronul a decis să o concedieze, din cauza bârfitorilor din sat.

Femeia a negat că ar avea o relație extraconjugală cu pianistul Codrin Nicoară. ”Eu am fost chemată la poliție și am dat declarații că nu am avut și nu am nicio treabă cu Codrin Nicoară. Dacă vorbesc două babe prin sat că am avut vreo treabă cu el, înseamnă că am avut? Chiar dacă am negat la poliție că nu am nicio treabă cu el, presa tot a scris că aș avea”, a mărturisit femeia.

Locuitorii din Aroneanu au pus-o la `zid” pe biata femeie și au intrat la bănuieli, doar pentru simplul motiv că pianistul mergea destul de des la unul dintre magazinele unde lucra femeia și cumpăra diverse produse și bere. Acum, pe lângă faptul că și-a pierdut serviciul, femeia ar fi fost dată afară și din casă de soțul gelos. Ea este mama a doi copii, un băiat și o fată, și lucra la două magazine pentru a putea să-și întrețină familie.

Pistele procurorilor!

Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat cu soprana Maria Macsim Nicoară, nimeni nu poate ști, nici chiar procurorii. Ancheta merge pe două piste, autoaccidentare și loviri și alte violențe. Culmea este faptul că fiecare ipoteză are mai multe argumente în favoarea ei. Probele din prima ipoteză sunt și ele clare. Soprana era atât de beată încât abia mai putea sta în picioare. Jurnaliștii de la Iași au publicat mai multe articole în care arătau faptul că alcoolemia din sângele sopranei era de doi la mie, o valoare imensă, care abia te mai face să te ții în picioare. O altă probă este locul unde a fost găsită soprana, la baza unor scări spiralate, care duc spre etajul superior al casei.

În favoarea ipotezei loviturilor aplicate este o expertiză medico legală care arată că rănile suferite nu ar fi putut produse de o cădere și de o lovire cu un corp dur. O altă probă adunată de procurori arată că, în trecut, pianistul a fost violent cu soția lui, existând violență conjugală în familia celor doi.

Cert este faptul că după accident sau bătaie conjugală, Maria Macsim Nicoară s-a culcat și nu s-a mai trezit, fiind transportată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași cu un hematom subdural, care i-a pus în pericol viața. Acum, soprana va fi externată de la Clinica de Neurologie și va fi transferată la Spitalul de Recuperare din Iași. Ea nu se poate concentra mai mult de câteva secunde pe ce i se transmite de medici, starea ei fiind în continuare foarte gravă.