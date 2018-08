Lovitură de teatru ieftin! Atunci când Dragnea era vânat de asasini, un oligarh era și el la un pas de lichidare

Orice poveste, pentru a fi de succes, respectă câteva etape obligatorii. Intriga și punctul culminant sunt momentele esențiale: ori prinzi publicul, ori îl pierzi definitiv.Liviu Dragnea și echipa care a manageriat timp de un an și jumătate acest proiect, tentativa de asasinat, au ajuns la punctul culminant, la aventura care te ține cu sufletul la gură.





După ce asasinii, cazați în condiții de lux de angajator, i-au dat târcoale liderului PSD, au trecut la acțiunea propriu-zisă. Însă, Dragnea a dovedit că este greu de ucis, i-a fentat și a scăpat de urmărirea ca în filme. Pe o străduță îngustă, el la mijloc, blocat în față și spate de câte o mașină.

„La câteva zile după asta, eram în zona 13 Septembrie, pe o străduță destul de îngustă. O mașină în față, o mașină în spate și ei încercau să deschidă ușa la mașină. Am reușit să scap, să îi pierd pe drum”, a declarat Dragnea.

Războiul privirilor

Există și povestea zilelor anterioare, în care liderul socialdemocrat și tânara lui iubită, Irina, au fost hărțuiți: ba pe drumuri de țară (ea), ba prin localuri (el). Asta, după amenințări scrise, pentru că a existat și această formă. Haterii sau ucigașii plătiți (cu origini incerte) au făcut descrieri ample ale planurilor lor de lichidare a lui Dragnea. „...Cum o să fiu eu ucis, ce va păţi familia mea, apropiaţii mei. Ideea era că eu trebuia să dispar pur şi simplu”, a mărturisit politicianul. El a pus totul pe seama furiei că a câștigat alegerile, iar unii au pierdut. Presiunea a crescut în luna martie, când a început intimidarea fizică, cu privirile, care deveneau, de la blajine, tot mai agresive. „Observam că sunt privit cu o anumită insistenţă, că sunt filat, urmărit. Aproape de fiecare dată eram urmărit de o maşină. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă, care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd. Tot timpul erau alţi indivizi, făceau gesturi, treceau degetul pe lângă gât, din luna aprilie. I-am atras atenţia prietenei mele, Irina, a observat că era şi ea urmărită. Era clar că se făcea o presiune asupra mea”, a povestit Dragnea. Pentru că nu l-au dovedit din priviri, asasinii au schimbat tactica. „Eram într-un restaurant, s-au oprit la câţiva metri de mine, unul dintre ei a făcut semn cu mână, unul a răspuns la telefon, apoi a închis telefonul, au plecat de acolo”, spune politicianul. Apoi s-a întâmplat episodul de pe străduță și, deocamdată, pare că asasinii au fost retrași.

Dragnea nu are încredere în instituțiile statului

Al treilea om în stat nu a sesizat instituțiile abilitate pentru motivul invocat de majoritatea oamenilor simpli: nu are încredere în instituțiile statului. Și, cum nu-i este teamă de moarte, a zis să o lase baltă. „Pentru că nu am avut încredere (să sesizez – n.r.). Eu am făcut o plângere penală domnului Mircea Marian, care incita să vină lumea la mine acasă. Nici până în ziua de azi nu am primit nimic. Şi aceea am făcut-o cred că în februarie. Şi atunci de ce să mai fac una? Să înaintez la Parchet o cerere şi Parchetul să nu facă nimic? Nu am primit nimic de la Parchet, nici până în ziua de azi, domnule, nu s-a făcut vreo cercetare”, a spus senin Liviu Dragnea. Acesta a adăugat că și el și iubita sunt și acum urmăriți, dar de această dată este o misiune inofensivă. „Am, inclusiv în perioada asta, o maşină care merge după mine. După Irina merge o maşină, a fost la ţară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmaţii ca să cer opiniei publice să mă creadă”, a explicat Liviu Dragnea. Politicianul nu a spus, totuși, de ce a făcut aceste mărturisiri acum, dar este viteaz și nu cere pază de la stat, iar de pază privată nu are bani.

Ce făcea „Daddy de la PSD” în martie-aprilie 2017, când îl hinghereau asasinii

● Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost timp de 3 zile (4-6 martie) în Israel în fruntea unei delegații parlamentare românești care a avut contacte la cel mai înalt nivel în politica israeliană. A avut și o convorbire privată cu premierul Benjamin Netanyahu.

● În 28 martie, Dragnea era în plin proces. Înalta Curte de Justiție a cerut DNA să explice dacă acuzațiile pentru inculpații Liviu Dragnea, Bombonica (fosta soție) și angajații de la Protecția Socială Teleorman se mai mențin sau nu, în cazul în care se aplică decizia CCR cu privire la abuzul în serviciu.

● În mai, cînd se presupune că lideri ai PSD aflaseră de atacul asasinilor asupra lui Dragnea (conform declarației lui Codrin Ștefănescu), tânărul Liviu Pleșoianu îl critica dur pe pagina lui de facebook. Acesta prezentat, fără milă, o scurtă listă a „inconsecvențelor” șefului său de partid, Liviu Dragnea. Pleșoianu a susținut că, dacă tot îi critică pe alții pentru inițiativele lor, nu ar fi rău ca Dragnea să analizeze și propriile „inconsecvențe” și impactul lor negativ asupra României.

●Pe 20 aprilie, în plin pericol, Liviu Dragnea a prezentat rezultatele a 100 de zile de guvernare.

●Despre un atentat s-a scris în presa noastră, în aprilie 2017, dar el s-ar fi petrecut în Republica Moldova, iar reacțiile au fost asemănătoare ca cele cu privire la Liviu Dragnea, chiar dacă acolo instituțiile statului au sărit cu confirmări. S-a susținut că s-ar fi încercat asasinarea liderului Partidului Democrat din Moldova (PDM), oligarhul Vlad Plahotniuc. Atunci, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au dejucat planul cu ajutorul colegilor din Ucraina, unul dintre organizatorii asasinatului fiind prins la Kiev, potrivit agora.md. Preţul pus pe viaţa lui Vlad Plahotniuc a fost de 200 de mii de euro.

Scenarii posibile pentru Marea Dezvăluire

