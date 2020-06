Peste o duzină de instituții financiare chinezești au acceptat ideea și au împrumutat, în ultimii 5 ani, circa 20 de miliarde de yuani (2,8 miliarde de dolari) companiei Wuhan Kingold Jewelry dețimută de Jia Zhihong. Afacerea părea extrem de bună pentru bancheri, întrucât omul de afaceri depunea tone de lingouri de aur ca garanție și oferea chiar și polițe de asigurare care acopereau orice fel de pierderi. Cine să se fi gândit că e o țeapă, când companiile de stat garantau aurul?

Numele Kingold reprezenta, de altfel, o garanție că totul va merge ca pe roate. Compania era cunoscută drept mai mare procesator privat de aur din provincia Hubei. Mai mult, acțiunile Kingold erau listate la bursa Nasdaq din New York. Veștile proaste au început să apară în februarie 2020, când Dongguan Trust Co. Ltd. și-a propus să lichideze garanțiile Kingold pentru a acoperi datoriile pe care compania nu reușise să le achite până la sfârșitul anului trecut. Când au verificat garanția, cei de la trustul Dongguan au avut șocul vieții -lingourile strălucitoare erau numai suflate cu aur. Miezul era, însă, din cupru.

Unda de șoc s-a transmis rapid. Unul dintre cei mai mari creditori ai Kingold, China Minsheng Trust Co. Ltd, a obținut rapid o hotărâre judecătorească de testare a garanțiilor. Pe 22 mai, a venit rezultatul șocant. Și lingourile lăsate ca garanție în safe-urile Minsheng Trust aveau miez de cupru.

După obținerea rezultatelor testelor, directorul Minsheng Trust a declarat că compania l-a întrebat pe Jia dacă lingourile au fost fabricate de compania sa. „El a negat și a spus că totul e din cauza faptului că o parte din aurul pe care compania l-a achiziționat în primele zile avea puritate scăzută”.„Cum ar putea fi fals dacă toate companiile de asigurare au acceptat să îl acopere?”, a replicat omul de afaceri în cadrul unui interviu acordat site-ului de investigații Caixin.

Declarațiile lui Jia nu au folosit la nimic. La începutul lunii iunie, Minsheng Trust, Dongguan Trust și un creditor mai mic, Chang’An Trust, au intentat procese împotriva lui Kingold și au cerut ca firma de asigurări cu capital de stat PICC P&C să acopere pierderile. PICC P&C a refuzat să comenteze, afirmând că dosarul urmează procedură judiciară.

O sursă de la PICC P&C susține, însă, că Kingold ar trebui să fi inițiat această procedură, în calitate de parte asigurată, și nu instituțiile financiare păgubite, dar Kingold nu a formulat nicio astfel de cerere. Dată fiind amploarea țepei, guvernul provincial Hubei a înființat un grup de lucru special pentru a supraveghea problema, iar departamentul de securitate publică a lansat o anchetă.

Între timp, și alți creditori ai Kingold au testat lingourile și au costatat că sunt false. Cele 83 de tone de lingouri false depozitate de către Kingold sunt, chiar și pentru a țară cum e China, o țeapă uriașă. Ca să vă faceți o idee, 83 de tone de aur reprezintă 22% din producția anuală de aur a Chinei și 4,2% din rezervele de aur declarate de stat în anul 2019.