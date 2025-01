Social „Taximetristă” la 69 de ani. Cum se descurcă pensionarii dintr-un sat basarabean







Republica Moldova. O pensionără de 69 de ani a reuşit să depăşească stereotipurile şi să demonstreze că, în pofida vărstei, este foarte utilă pentru societate. Femeia prestează cu automobilul propriu servicii de taximetrie în localitatea sa.

Galina Moșneaga din satul Pașcani, raionul Hâncești, demonstrează că vârsta nu este un obstacol în descoperirea și valorificarea vocației.

A obținut permisul de conducere la 47 de ani, atunci când nimeni nu credea că o va face. Iar acum este soferița numărul unu în localitatea în care trăiește.

A decis să meargă la școala auto, după ce a înghețat minute bune așteptând transportul public.

Taximetristă pentru consătenii pensionari

Majoritatea clienţilor au aprtoximativ aceeaşi vârstă ca şi taximetrista.Sunt pensionari.

Galina Moşneaga spune că populația din Paşcani a scăzut atât de mult, încât au rămas doar bătrânii. Pentru ei este o adevărată provocare să meargă la cumpărături, sau la medic în Hâncești.

O pot face doar cu transportul public. Dar deseori şoferii evită să treacă prin Paşcani. Şi atunci toată speranţa le este la Galina.

„În Pașcani au rămas doar bătrânii. Dacă mă roagă, nu-i pot refuza. Eu mă ocup cu agricultura pe lângă casă. Merg des în Hâncești și dimineața, când ies, pe unii dintre ei îi anunț și le spun că pot să meargă cu mine dacă au nevoie”, a spus Galina Moșneaga.

Nu au bani, dar se achită cum pot

Nu întotdeauna sătenii au bani pentru a achita călătoria. Dar se achită cum pot. Unii îi dau ce au prin gospodărie. De exemplu câteva ouă sau unlitru de lapte. Alții o ajută cu munca pe câmp.

„Ea ne ajută pe noi și o ajutăm și noi pe dânsa. O ajutăm două zile la curăţat via. Nu luăm bani. Ne-am înţeles să ne ducă cu maşina când vom avea nevoie”, spune o pensionară din sat.

Totuşi, nu toţi clienţii Galinei sunt pensionari.

„Mama mea a stat la pat și la fel a ajutat-o foarte mult și medicamente cumpăra și la spital o ducea.

Pe mine m-a dus la maternitate, am sunat-o în toiul nopții. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut și face pentru noi”, a menționat o tânără din Paşcani.

Taximetria, ataractivă pentru pensionari

Galina Moşneaga a încurajat prin exemplul său și alte femei, de vârsta a treia, să urce la volan. De exemplu, Elena Ursu, directoarea gimnaziului din Paşcani. Femeia spune că şi ea apela la Galina când avea nevoie să meargă undeva.

Până când nepoţii au decis să-i cumpere o mașină.

“Avem foarte multe de procurat pentru instituție și chiar dacă am 68 de ani, colegii m-au încurajat. Am discutat cu Galina care m-a asigurat că voi reuși. Ea Mi-a fost instructor. Am învățat la școala auto, am făcut lecțiile practice și acum, conduc fără frică”, a spus Elena Ursu