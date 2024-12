Social Taxele locale vor crește în anul 2025. Alte propuneri făcute de Nicușor Dan







În anul 2025, taxele locale vor crește cu un procent de 10,40%, conform ratei inflației. Astfel, bucureștenii vor achita taxe și impozite locale mai mari din 2025, aceasta decizie generând discuții în mediul public și politic. În cadrul emisiunii Sinteza Zilei, Primarul Nicușor Dan a explicat motivele pentru care a propus această majorare.

Indexarea anuală a taxelor, raportată la inflație

Taxele și impozitele locale din București ar putea înregistra, începând cu anul 2025, creșteri semnificative, ca urmare a ajustărilor anuale raportate la rata inflației.

Edilul Capitalei a explicat, în cadrul unui interviu, motivele acestei propuneri. De asemenea, Consiliul General al Municipiului București urmează să dezbată o serie de proiecte care vizează modernizarea orașului, taxele speciale și gestionarea serviciilor publice, decizii ce vor vor influența bugetele locuitorilor și calitatea vieții în Capitală.

În cadrul discuției cu moderatorul Mihai Gâdea, primarul a susținut că majorarea taxelor cu 10% este o indexare raportată la rata inflației, o practică folosită și în anii anteriori.

„Cu rata inflației, da. Adică, cel puțin așa am propus Consiliul și Consiliul General o să voteze, sau nu, mâine. Ăsta este modul în care am funcționat în fiecare an.

E o decizie, cum am zis, este o cutumă care nici măcar nu vine din mandatul meu. An de an s-a întâmplat asta. Deși este o decizie pe care pot să o ia consilierii generali… Mâine, ei pot să decidă să să nu crească deloc”, a declarat edilul.

Taxele cresc, iar salariile stagnează

Mihai Gâdea a atras atenția, pe parcursul interviului, asupra dificultăților financiare cu care se confruntă bucureștenii, în contextul în care salariile și pensiile nu vor fi majorate.

„Atâta timp cât cât eu am propus – că mi-am pus semnătura pe proiect – propunerea mea a fost (să crească).

Așa este, dar din taxe și impozite… Dacă e inflație, înseamnă că și motorina pe care noi o folosim la autobuze crește (ca preț) cu rata inflației și toate serviciile pe care noi le oferim au crescut și ele, de asemenea, cu rata inflației. E o discuție interesantă care va fi în Consiliu General”, a susținut Nicușor Dan.

Bonificație de 10% pentru cei care își achită taxele mai devreme

Vineri, consilierii municipali ai Capitalei vor discuta mai multe proiecte care influențează viața bucureștenilor. Conform documentului propus, impozitul va fi redus cu 95% pentru vehiculele hibride.

Mai mult, contribuabilii care achită în avans, până la 31 martie, impozitele sau taxele aferente clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport vor putea beneficia de o bonificație de 10%.

Raportul de specialitate face referire la prevederile articolului 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevăd că impozitele și taxele locale sunt ajustate anual, până la data de 30 aprilie. Această modificare este realizată de către consiliile locale, în funcție de rata inflației din anul fiscal precedent.

Modernizarea sistemului de iluminat public, o altă propunere a lui Nicușor Dan

Pe lângă indexarea impozitelor și taxelor locale, o altă propunere reprezintă modernizarea sistemului de iluminat public. Primăria vrea să obțină o finanțare, care va ajunge la apropae 60 de milioane de lei, din Fondul pentru Mediu pentru acest proiect care vizează 658 de străzi.

Un alt proiect este menținerea gratuității pentru autoturismele hibride, pentru care taxa de parcare va rămâne zero, pentru a sprijini soluțiile ecologice de reducere a emisiilor de carbon.

Taxa turistică va avea același procent

Menținerea taxei speciale de promovare turistică la 2% din tariful de cazare pe zi de sejur este un alt punct pe ordinea de zi.

Primăria Capitalei va colecte aceste fonduri din taxă pentru a le utiliza în mai multe scopuri, spre exemplu, consolidarea și promovarea integrată a brandului turistic al Bucureștiului, implementarea unei strategii de marketing pentru destinația turistică sau realizarea unui program multianual pentru dezvoltarea turistică a orașului.

De asemenea, banii vor fi folosiți pentru crearea sau organizarea de evenimente și activități culturale ori turistice. Acestea pot atrage mai mulți vizitatori.

Numărul deratizărilor vor scădea la șase

Compania Municipală Eco Igienizare va fi cea care se va ocupa de gestiunea activităților de deratizare, dezinfecție și dezinsecție. Contractul va avea o durată de cinci ani, iar bugetul anual este estimat la 29,2 milioane de lei. În contextul scăderii nevoii pandemice, numărul de dezinfecții va fi redus de la 12 la 6.

De asemenea, compania va continua, în rețelele tehnico-edilitare, tratamentele împotriva gândacilor și altor dăunători.