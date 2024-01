Taxa pe succesiune 2024. Autoritățile au actualizat lista documentelor necesare

Taxa pe succesiune, în 2024, este mai clar structurată și cuprinde onorariul notarial, taxa pentru cartea funciară și un impozit pe moștenire care se plătește către stat. Autoritățile au modificat, începând cu acest an, procedurile după care se stabilește succesiunea moștenitorilor. De asemenea, a fost actualizată și lista cu documentele necesare.

Taxa pe succesiune în 2024

Începând din acest an, procedurile în baza cărora se desfășoară dezbaterea pe moștenire după o persoană decedată au fost actualizate. Autoritățile au stabilit și o nouă listă cu documentele necesare pentru moștenitorii care urmează să intre în posesia bunurilor unei persoane decedate.

Conform reglementărilor, taxa pe succesiune include onorariul notarial, taxa pentru cartea funciară și un impozit pe moștenire. Acesta din urmă se achită către bugetul de stat. Impozitul pe succesiune este datorat dacă moștenitorii nu finalizează procedurile în termen de doi ani de la decesul persoanei moștenite.

Conform legii, taxa pe succesiune este o componentă a procedurilor de moștenire. Aceasta trebuie plătită, către notari, pentru validarea și procesarea documentelor necesare transferului de proprietate.

Documentele necesare la dezbaterea succesiunii

În cadrul procedurilor de succesiune, autoritățile au actualizat lista actelor necesare. Aceasta a fost adaptată astfel încât să aibă în vedere tipul bunurilor deținute de persoana decedată. Astfel, în situația în care defunctul deținea depozite sau conturi bancare, moștenitorii trebuie să prezinte extrase de cont. Printre actele esențiale la taxa pe succesiune se numără:

Certificatul de deces;

Actele de stare civilă ale moștenitorilor, cum ar fi certificatele de naștere, căsătorie sau divorț;

Actele de identitate ale moștenitorilor și, dacă este cazul, procura pentru reprezentarea în succesiune și actul de identitate al mandatarului;

Actele de proprietate pentru imobile, dacă defunctul a deținut astfel de bunuri;

Extrasele de cont bancar, dacă defunctul a avut conturi;

Certificatele de acționar, dacă este cazul;

Talonul și cartea auto, în situația în care defunctul a avut un vehicul;

Actul de concesiune a locului de veci, dacă este relevant;

Certificatul de atestare fiscală de la ANAF și DITL pentru imobilele din masa succesorala.

Taxa pe succesiune stabilită la notariat

Dezbaterea unei moșteniri presupune achitarea unor onorarii notariale și a unor taxe speciale. Se recomandă ca moștenitorii să se intereseze dinainte în legătură cu sumele de bani. Costurile cu taxa pe succesiune sunt destul de consistente, în funcție de valoarea bunurilor supuse moștenirii. Ele se împart, în funcție de eventualele înțelegeri, între moștenitori.

Taxa pe succesiune este constituită din mai multe componente. Pe de-o parte se achită o taxă de carte funciară în cazul în care defunctul deține imobile intabulate în cartea funciară.

Fiecare notar are propriile tarife și onorarii pe care le practică pentru serviciile prestate. De exemplu, tariful pentru certificatul de moștenitor este de 300 lei plus TVA. În schimb, tarifele pentru serviciile de succesiune încep de la 500 lei plus TVA. Acestea variază, de regulă, în funcție de valoarea bunurilor moștenite, după cum relatează Playtech.