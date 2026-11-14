Cetățenii care au domiciliul în Sectorul 1 al Capitalei scapă de plata noii taxe de salubrizare care urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Hotărârea adoptată la nivel local a fost invalidată oficial de către Prefectura Municipiului București, intervenția venind ca urmare a unei contestații depuse de reprezentanții unei formațiuni politice.

Planul inițial al administrației locale viza introducerea unei contribuții financiare lunare pentru gestionarea deșeurilor. În urmă cu aproximativ o lună, reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au făcut public faptul că, începând cu data de 1 ianuarie, fiecare persoană care locuiește în această zonă administrativă ar fi fost obligată să achite suma de 9,99 de lei pentru serviciile de salubrizare. Măsura fusese validată prin vot de către membrii Consiliului Local chiar la sfârșitul lunii septembrie, conform Mediafax.

Blocarea acestei taxe a pornit de la o sesizare oficială transmisă Prefecturii Municipiului București de către filiala USR Sector 1. Reprezentanții partidului au atras atenția asupra modificării fiscale și au semnalat existența unor posibile vicii de procedură în modul în care fusese adoptată hotărârea Consiliului Local.

Ca răspuns la această notificare, instituția prefectului a demarat o verificare amănunțită a tuturor documentelor care au stat la baza emiterii actului normativ local. În urma analizei, inspectorii au constatat că autoritățile din Sectorul 1 au acționat fără a deține acordul obligatoriu din partea Consiliului General al Municipiului București.

Reprezentanții instituției au subliniat că legislația în vigoare impune obținerea unui aviz clar de la nivel central al Capitalei înainte ca un sector să poată modifica modul de organizare a acestor servicii publice.

„Această normă specială, derogatorie, confirmă că orice act de organizare a serviciului de salubrizare la nivelul unui sector al Municipiului București care implică o dimensiune metropolitană sau intercomunitară necesită mandatul expres al CGMB, exprimat prin hotărâre”, a transmis prefectura.