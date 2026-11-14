Social

Taxa de salubrizare din Sectorul 1, anulată oficial. Decizia luată de Prefectura Capitalei

Taxa de salubrizare din Sectorul 1, anulată oficial. Decizia luată de Prefectura CapitaleiTeren, Sectorul 1. Sursa foto: Mircea Apostolescu/ bucurestifm.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cetățenii care au domiciliul în Sectorul 1 al Capitalei scapă de plata noii taxe de salubrizare care urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Hotărârea adoptată la nivel local a fost invalidată oficial de către Prefectura Municipiului București, intervenția venind ca urmare a unei contestații depuse de reprezentanții unei formațiuni politice.

Taxa de salubrizare din Sectorul 1, anulată oficial. Decizia luată de Prefectura Capitalei

Planul inițial al administrației locale viza introducerea unei contribuții financiare lunare pentru gestionarea deșeurilor. În urmă cu aproximativ o lună, reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au făcut public faptul că, începând cu data de 1 ianuarie, fiecare persoană care locuiește în această zonă administrativă ar fi fost obligată să achite suma de 9,99 de lei pentru serviciile de salubrizare. Măsura fusese validată prin vot de către membrii Consiliului Local chiar la sfârșitul lunii septembrie, conform Mediafax.

De ce a intervenit Prefectura Capitalei și care au fost neregulile

Blocarea acestei taxe a pornit de la o sesizare oficială transmisă Prefecturii Municipiului București de către filiala USR Sector 1. Reprezentanții partidului au atras atenția asupra modificării fiscale și au semnalat existența unor posibile vicii de procedură în modul în care fusese adoptată hotărârea Consiliului Local.

Salubrizare

Salubrizare. Sursă foto: Facebook

Ca răspuns la această notificare, instituția prefectului a demarat o verificare amănunțită a tuturor documentelor care au stat la baza emiterii actului normativ local. În urma analizei, inspectorii au constatat că autoritățile din Sectorul 1 au acționat fără a deține acordul obligatoriu din partea Consiliului General al Municipiului București.

Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin

Explicațiile oficiale privind lipsa mandatului CGMB

Reprezentanții instituției au subliniat că legislația în vigoare impune obținerea unui aviz clar de la nivel central al Capitalei înainte ca un sector să poată modifica modul de organizare a acestor servicii publice.

„Această normă specială, derogatorie, confirmă că orice act de organizare a serviciului de salubrizare la nivelul unui sector al Municipiului București care implică o dimensiune metropolitană sau intercomunitară necesită mandatul expres al CGMB, exprimat prin hotărâre”, a transmis prefectura.

Stiri calde

22:03 - Alertă aeriană în apropiere de graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Mesaj RO-Alert

21:56 - România - SUA 24-53 în World Rugby Nations Cup. A treia înfrângere pentru Stejari

21:46 - Moscova susține că NATO slăbește securitatea Europei. Comparația făcută de Maria Zaharova

21:37 - România - Polonia în Liga Națiunilor, 0-0. Tricolorii caută calea spre primele puncte. Live

21:24 - Primele televizoare fabricate în România: Cum a început era micului ecran în casele românilor

21:15 - Taxa de salubrizare din Sectorul 1, anulată oficial. Decizia luată de Prefectura Capitalei

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale