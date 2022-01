Tatăl Raisei a răbufnit. Mărturisiri șocante despre drama unui părinte care și-a văzut copilul murind

Raisa este o fetiță de doar 11 ani care și-a găsit sfârșitul pe o trecere de pietoni din Capitală, la doar câteva minute de casă. Tânăra alături de prietena ei au trecut strada, însă o mașină de poliție le-a lovit în plin. Detalii cutremurătoare despre acele secunde au fost scoase la iveală de martori, iar anchetatorii încearcă să descopere ce s-a întâmplat cu adevărat.

Tatăl Raisei a făcut mai multe declarații cu privire la acest eveniment cumplit, însă niciodată nu a povestit cu lux de amănunte emoțiile și stările prin care a trecut în timp ce fiica sa se zbătea între viață și moarte, întinsă pe asfalt. Luni seara, acesta și-a luat inima în dinți și, cu lacrimi în ochi, a povestit exact cum s-au întâmplat lucrurile.

„Vestea am primit-o telefonic de la cei care erau acolo la faţa locului. Ne-au sunat, eram acasă ajunsesem de la serviciu şi ne-au spus că fata a avut accident, a dat maşina peste ea.

De la noi de acasă până la accident este vorba despre un minut şi am crezut că e vorba de un accident mic. Din păcate, nu a fost un accident mic. Când am ajuns acolo toţi doctorii erau reținuti. Am întrebat ce se întâmplă, care sunt şansele? La un moment dat un doctor mi-a zis că şansele sunt minime”, a spus tatăl Raisei.

Tatăl Raisei nu mai are încrede în Poliția Română și în justiție

Bărbatul susține că polițistul care i-a ucis fetița nu l-a căutat după producerea accidentului, ba mai mult, în momentul în care încerca să afle ce s-a întâmplat, colegii polițistului i-au întors spatele. Faptul că șoferului i s-a oferit o haină și cineva a avut grijă de el să nu îi fie frig și fiicei lui nu, l-a deranjat extrem de tare.

„Nu m-a căutat. Probabil dacă o făcea era altceva. În afara faptului că a dat în copilul meu cu piciorul ca într-un câine. Măcar să se aplece să pună mână, să pună haina să o acopere. Toţi poliţiştii dacă v-ați uitat pe maşini scrie siguranță şi încredere.

Ce încredere? Acum dacă scrie altceva nu ştiu. Poliţiştii spun că i-au adus haina ca să nu îi fie frig şi e ceva normal, ok, dar copilului meu nu putea să pună o haină? A dat cu piciorul aşa. Putea să pună frumos o haină peste să îi fie şi ei călduț”, a mai spus îndurerat tatăl Raisei.

În ceea ce privește soluționarea cazului, bărbatul este sceptic și susține că se încearcă o mușamalizare. Acesta vorbește despre corupție și nu uită să precizeze faptul că părinții polițistului fac parte din același sector, ceea ce îl face să creadă că cel care i-a omorât fetița nu va primi pedeapsa pe care o merită. Totuși, dacă polițistul ar fi discutat cu el, poate situația ar fi stat altfel.

„Probabil că da, e şi el tot om, nu ştiu. Dar trebuie să se gândească că va plăti, să nu se gândească cumva că nu va plăti.

Având în vedere că trăim în România şi șpăgile sunt la toate colțurile şi nu mă refer în piaţă o șpagă din aia să iei un cântar, mă refer tot la poliţie. Părinţii lui sunt în poliţie.

Mă întreb cum a ajuns el în Poliţie dacă nu are scoală de poliţie făcută? Eu sunt un biet angajat pe șantier şi nu mă angajează. Eu vreau să răspundă cei care l-au angajat.

Eu vreau să răspundă şi cei care i-au dat maşina pe mână. Aş vrea să îl întreb pe domnul poliţist pentru că va avea şi el copii şi va suferi la fel ca şi noi, pentru că Dumnezeu are grijă. Nu pleci de pe acest pământ fără să plătești”, a spus tatăl Raisei.

Nu există urme de frânare la locul accidentului

„Eu date foarte multe nu am. Este cumnatul meu care se ocupă de caz. Avocatul nostru care se ocupă de caz spune că nici măcar nu a avut piciorul pe frână. A avut piciorul pe accelerație şi atât. Nu cred că era cu ochii în telefon. Acum, nu ştiu, poate ei au pregătire şi pot sta cu telefonul în mână şi la 130 pe oră.

Noi, oamenii de rând nu putem face aşa că ne dă amendă. În Bucureşti ştiu că sunt porțiuni în care se circulă cu 50 cu 40, nu cu 130. Eu dacă aş fi rulat cu 130 era rău. Cum facem, adică cum poate el face asta? Cum răspunde el la întrebarea asta?

Raisa era un copil aşa timid şi aşa cu bun simţ ce nu s-a mai întâlnit. Ea a trecut de atâtea ori pe trecerea aia, mergea la şcoala. Dar ăsta a reuşit să o ia să ne provoace rău. Era un copil cu mult bun simț, nu deranja. Era un copil timid care nu răspundea decât dacă era întrebată. Dar încă o dată domnul poliţist va avea şi el copil şi va vedea. Bunicii, tata polițistului, vor fi şi ei bunici. Dumnezeu le așează pe toate la rândul lor.

Lui Sebi, băiatului mic nu i-am spus nimic. Ceva, ceva i-a spus soţia, încercăm să-l pregătim”, a mai spus tatăl Raisei luni seara, în emisiunea Sinteza Zilei.

Părinții Raisei caută să își facă singuri dreptate

Supărat pe tot ceea ce s-a întâmplat și convins că Poliția va încerca să mușamalizeze totul, tatăl a spus că s-au început demersuri pentru a lua personal măsuri. Părintele este atât de revoltat din cauza accidentului încât și-a pierdut încrederea în toți și toate, ba chiar lansează un avertisment către toți românii, sfătuindu-i să se păzească singuri.

„Noi deja am început să ne facem dreptate. Trebuie să-i dea un an, doi de pușcărie, dar noi ne facem treaba noastră pe partea noastră. Nu cred să ia o pedeapsa mică. Noi dacă greșim în faţa lor suntem o picătură de apă într-un ocean. Tu poţi să mori cu dreptatea în mână, tot ei au dreptate.

Marina am înțeles că s-ar putea să îi dea drumul mâine de la spital. Mama ei i-a spus că a murit Raisa şi era șocată

În primul rând părinţii l-au educat foarte prost. Unde a făcut şcoala de șoferi l-au educat foarte prost. Nu a avut niciun gram de frână. Măcar să aibă bunul simț să recunoască.

Purtătorului de cuvânt, domnișorica aceea în fustă scurtă şi micuță să nu-l mai acopere pe domnul poliţist că nu e poliţist. Adevăratul poliţist se vede în SUA în Germania.

I-a adus haine că îi era frig, dar fetiţei mele nu îi era frig? Păcat că se întâmplă aşa ceva. Îi întrebam de vorbă şi îmi întorceau spatele. Voiam să-l întreb ce a avut cu copilul meu şi mi-au întors spatele.

Mare grijă cetățeni, toţi oamenii feriți-vă, nu mai aveți încredere ce scrie pe maşini: siguranță şi încredere. Copilul meu nu a avut siguranță. Nu există siguranță şi încredere. Feriți-vă că ei nu ne păzesc, din păcate, pentru că trăim în România. Feriți-vă de ei”, a mai spus tatăl Raisei.