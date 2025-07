Justitie Tatăl minorei care ar fi fost hărțuită de avocatul lui Călin Georgescu: Îi era teamă să ne spună







Avocatul Bogdan Petre, cunoscut pentru implicarea în apărarea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, este cercetat sub acuzația de agresiune sexuală asupra unei minore în vârstă de 15 ani.

Părinții victimei au făcut publice detalii relevante despre comportamentul avocatului și reacțiile fetei, într-un demers menit să atragă atenția asupra riscurilor la care sunt expuși adolescenții în spațiile publice și online.

Mărturia tatălui: „Are doar 15 ani și îi era teamă să ne spună”

Tatăl minorei a relatat circumstanțele în care fiica sa a fost abordată de avocat. Potrivit acestuia, adolescenta se afla într-un centru comercial din Capitală când a fost contactată pentru prima oară de bărbat. Deși fata i-a menționat clar vârsta, acesta a continuat să insiste pentru o întâlnire.

„Ea i-a spus că are 15 ani, dar el i-a răspuns că nu e nicio problemă”, a spus tatăl. Fata nu a avut curajul să-și informeze părinții imediat despre contactul cu avocatul, din cauza unei traume anterioare: fusese hărțuită în trecut de un bărbat cu probleme psihice, care a decedat ulterior. „A fost marcată. A crezut că familia a fost implicată în moartea acelui om, și i-a fost frică să ne spună și despre noua amenințare”, a precizat părintele.

Cum s-a desfășurat flagrantul

La îndemnul colegelor de școală și al unor vecine, fata a luat legătura cu o figură cunoscută pentru demascarea agresorilor sexuali – Justițiarul din Berceni. Aceștia au organizat un flagrant la Ștefăneștii de Jos, unde avocatul stabilise o întâlnire cu minora.

Potrivit imaginilor filmate și publicate ulterior pe rețelele sociale, avocatul ar fi încercat să o urce în mașină pe fată, fără consimțământul acesteia. Tatăl susține că adolescenta a avut prezență de spirit, înregistrând convorbirile și mesajele primite de la avocat, pe care le-a transmis echipei care a realizat flagrantul.

Reacția avocatului: atitudine provocatoare în fața tatălui și a poliției

Tatăl susține că avocatul Bogdan Petre nu a arătat remușcări, nici în timpul confruntării directe, nici ulterior, în fața autorităților. „Mi-a zis: «Scuză-mă pentru cele întâmplate» și încerca să pară calm, dar în realitate ne provoca pe toți”, a declarat părintele pentru Fanatik. El a mai menționat că doar intervenția prietenilor l-a împiedicat să reacționeze agresiv în fața avocatului.

La acel moment, autoritățile au fost chemate la fața locului, iar avocatul a fost dus la audieri.

Protecția juridică a minorei: ordinul de protecție, respins de instanță

În urma incidentului, familia a solicitat instanței un ordin de protecție față de avocat. Potrivit declarațiilor tatălui, la momentul publicării materialului, Tribunalul Ilfov nu a admis cererea, apreciind că nu există suficiente indicii că Bogdan Petre reprezintă un pericol iminent pentru minoră.

Familia a anunțat că va continua demersurile legale, urmând să se prezinte la Parchet pentru a depune probe și pentru a susține acuzațiile în fața procurorilor.

Avocatul susține că este nevinovat și că este o victimă

Avocatul neagă acuzațiile și afirmă că a fost victima unei agresiuni și a unei înscenări.

„Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră. Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni.”

Acesta a adăugat că, în timpul audierii, ar fi fost întrebat despre clienții săi și despre orientarea lor sexuală:

„În secția de poliție erau doi indivizi cu camera și nu mă întrebau decât despre orientările sexuale ale unor clienți de-ai mei, sau dacă îmi fac confidențe. Sunt sigur că ăsta este motivul pentru care am ajuns în această situație.”

Bogdan Mircea Petre a mai declarat că a mers la Institutul Național de Medicină Legală și că va lăsa ancheta să-și urmeze cursul:

„Am fost la INML și voi lăsa ancheta să curgă, după care îmi rezerv dreptul de a cere reparații morale.”