Politica Târziu: Simion, un dictator în AUR. Nu e bun de lider pentru România







Recent ieșit din AUR, Claudiu Târziu îl critică dur pe liderul formațiunii, George Simion, numindu-l „dictator”. Târziu a declarat: „George Simion este un dictator în partidul AUR. Eu nu-l consider un bun lider de partid, nu am cum să-l consider un bun lider pentru România”

Târziu, consideră că Simion este un dictator

După ce a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC), Târziu continuă să își exprime nemulțumirile față de Simion.

El afirmă că Simion este „un dictator” în pardiul AUR și subliniază că nu are încredere în abilitățile sale de lider.

Din perspectiva alegerilor prezidențiale care se apropie, Târziu a adăugat că nu crede în sondajele care sugerează că Simion va obține cele mai multe voturi în primul tur.

„Eu nu cred în aceste sondaje în care George Simion este pe primul loc. Mai mult decât atât, am văzut și când Marcel Ciolacu și George Simion erau pe primele locuri și nu au intrat în turul 2”, a afirmat Claudiu Târziu.

Simion, absență din spațiul public

Pe de altă parte, Târziu a observat absența lui Simion din spațiul public în ultima vreme. El consideră că este „puțin ciudat” că liderul AUR „dispare din peisaj” și speră că, în ciuda rupturii cu Simion, nu se urmăresc acțiuni pentru „destructurarea partidului”.

«E puțin ciudat că eu am plecat și el dispare din peisaj. Sper că nu este mâna „băieților cu ochi albaștri” și nu se lucrează la destructurarea partidului», a spus Târziu.

Claudiu Târziu a anunțat miercuri că părăsește definitiv AUR. Această decizie a fost luată după ce, pe 5 aprilie, a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere al partidului.

„Am sentimentul că sunt alungat din propria casă de către copiii mei, pentru că am încercat să-i opresc să-i dea foc. Dar măcar salvez moștenirea pe care mi-am propus dintru început să o pun în lucrare.

Cu zestrea aceasta moral-spirituală și cultural-politică am putut construi vehiculul politic numit AUR și nu le-o las, mai ales că nici nu își dau seama că au nevoie de ea.

Cu acest capital simbolic de luptă și de jertfă, voi putea clădi o altă formațiune politică, mai performantă și mai trainică”, a mai afirmat Târziu, care a participat la întemeierea partidului condus de Simion.

Tensiunile dintre Claudiu Târziu și liderul AUR au escaladat

Tensiunile dintre Claudiu Târziu și George Simion s-au intensificat după eliminarea lui Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni.

Claudiu Târziu a exprimat nemulțumirea sa față de candidatura lui George Simion la prezidențiale, considerând că acesta se află „într-o stare de locotenență” față de Georgescu.

„Mi s-a părut total nepotrivit ca liderul partidului AUR să se plaseze într-o astfel de poziție față de domnul Călin Georgescu, ca să nu mai spun de a fi în umbra sa”, a afirmat Târziu pe 22 martie.

De asemenea, Claudiu Târziu a subliniat că AUR a făcut compromisuri în privința traseismului politic și a tacticilor din campaniile electorale, încălcând astfel principiile fundamentale ale partidului.