Ţările unde pensionarii o duc mult mai bine fată de angajații din România. Sistemul lor de pensii este simplu și transparent

Analiza a folosit parametri cheie pentru sistemele de pensii din întreaga lume, inclusiv cheltuielile publice, vârsta medie de pensionare, contribuțiile medii la pensie și procentul populației care a participat la scheme de pensii.

După Finlanda, cele mai bune țări pentru a te pensina sunt Polonia și Suedia. Ambele au o vârstă medie de pensionare de 65 de ani, sub media de 66 de ani, iar Suedia are o rată de participare de 100% la pensiile finanțate. Polonia are, de asemenea, una dintre cele mai mari cote de contribuție, cu 27,5% din salariul mediu fiind destinat pensiilor.

Finlanda are cheltuieli publice mari pentru pensii

În țările din top 30, vârsta medie la care oamenii s-au pensionat este de 66 de ani, cea mai mică vârstă medie de 62 de ani fiind Slovenia, Grecia, Israel și Turcia. În schimb, Danemarca a avut cel mai mare nivel, pensionarul mediu nu iese la pensie până la vârsta de 74 de ani, ceea ce Blacktower a spus că ar putea fi din cauza sistemului de sănătate puternic al Danemarcei.

Unele țări au rate de contribuție semnificativ mai mari, cum ar fi Italia, unde 33% din salariul mediu este alocat drept contribuție la pensie. Alte țări în care oamenii investesc mai mult în pensii includ Spania, cu 28,3%, și Cehia, cu 28%.

„Cercetarea noastră dezvăluie cele mai bune țări din lume pentru sistemele de pensii, această cercetare este un lucru care trebuie luat în considerare în mod serios atunci când decideți în ce țară vreţi să locuiţi și să lucrati”, a spus directorul general al grupului Blacktower Financial Management, Gavin Pluck.

În Finlanda valoarea pensiei ajunge la 1.698 de euro pe lună

De asemenea, costul traiului pentru o singură persoană în Finlanda, în același an, a fost de 884 de euro pe lună, fără să fie inclusă chiria în această sumă. În top 5 au intrat Finlanda, Polonia, Suedia, Slovacia și Franța. Au fost luați în calcul mai mulți factori, cum ar fi vârsta de pensionare și populația activă care contribuie.

1. Finlanda s-a clasat pe primul loc cu o pensie medie de 1.698 de euro în anul 2021. Vârsta medie de pensionare este 68 de ani, iar 89,8% din populația activă contribuie la pensii. Costurile lunare ale vieții estimate pentru o singură persoană sunt de 884 de euro, fără chirie. Costul vieții în Finlanda este, în medie, cu 6,94% mai mic decât în ​​Statele Unite. Chiria în Finlanda este, în medie, cu 52,84% mai mică decât în ​​Statele Unite.

2. Polonia este clasată pe locul doi, în ciuda faptului că pensia medie este chiar puțin mai mică decât costul mediu al vieții. Pensia medie este de 551 de euro în Polonia, însă în țară se plătește și o a 13-a pensie, egală cu pensia minimă, care se plătește tuturor pensionarilor, iar în anul 2021 a plătit și o a 14-a pensie. Vârsta medie de pensionare este 65 de ani și contribuie la pensii 66,2% din populația activă. Costurile lunare de trai estimate pentru o singură persoană sunt de 558 de euro, fără chirie. Costul vieții în Polonia este, în medie, cu 47,71% mai mic decât în ​​Statele Unite. Chiria în Polonia este, în medie, cu 66,95% mai mică decât în ​​Statele Unite.

3. Suedia are pensia medie de 1.191 de euro, iar pensia minimă garantată este de 723 de euro. Vârsta de pensionare este 65 de ani, iar Suedia are o rată impresionantă de participare de 100% la pensiile finanțate. Costul traiului estimat pentru o singură persoană în Suedia este de 817 euro, fără chirie.

4. Slovenia pensia medie reprezintă 76,5% din salariul mediu lunar în anul calendaristic precedent, minus impozitele și contribuțiile. Vârsta de pensionare este 62 de ani, iar costul traiului pentru o singură persoană este estimat la 741 de euro, fără chirie.

5. Franța are pensia medie de 1,466 de euro, iar vârsta de pensionare este 65 de ani. Costul traiului pentru o singură persoană este estimat la 865 de euro, fără chirie.

Țările cu cel mai bun sistem de pensii în 2022

„Țările nordice par să-și fi consolidat locul în top zece. Danemarca și Islanda se află într-o clasă proprie în ceea ce privește sustenabilitatea sistemului. Ele sunt urmate de Finlanda, Suedia și Norvegia”, spune managerul de dezvoltare Mika Vidlund (Centrul finlandez pentru pensii).

Ranking and country Adequacy, ranking Sustainability, ranking Integrity, ranking 1. Iceland (84.7) 1. (85.8) 1. (83.8) 7. (84.4) 2. Netherlands

(84.6) 3. (84.9) 3. (81.9) 3. (87.8) 3. Denmark

(82.0) 6. (81.4) 2. (82.5) 12. (82.1) 4. Israel

(79.8) 15. (75.7) 4. (81.9) 9. (83.2) 5. Finland

(77.2) 11. (77.5) 10. (65.3) 1. (93.3)

Sursa: etk.fi.