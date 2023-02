Țările în care oamenii ar putea supraviețui în cazul unui atac nuclear. Marile avantaje ale acestor state

O echipă de cercetători europeni a analizat, prin intermediul mai multor simulări în laborator, ce ar însemna pentru omenire un război nuclear. Au ajuns la concluzia că viața pe pământ ar putea fi eradicată.

Oamenii de știință spun însă că există câteva țări în care oamenii ar putea supraviețui unei ierni nucleare. În analiza lor, au ținut cont și de poziția geografică, dar și de situația politică la nivel mondial. Țările considerate în acest context a fi cele mai sigure sunt: Australia, Noua Zeelandă, Islanda, Insulele Solomon și Vanuatu.

„Rezerva de aprovizionare cu alimente a Australiei este uriașă, cu un potențial de a hrăni multe zeci de milioane de oameni în plus. La fel ca Australia, Noua Zeelandă este producătoare de produse agricole și se află departe de locurile probabile ale atacurilor nucleare din emisfera nordică“, a explicat profesorul Nick Wilson de la Universitatea Otago din Wellington.

Avantajele Australiei

Potrivit studiului, locuitorii din Australia ar avea cele mai mari șanse de supraviețuire. Țata are o infrastructură foarte bună, resurse energetice, resurse financiare importante, dar și o industrie alimentară puternică. Și poziția geografică ajută Australia, însă există și un dezavantaj. Țara are relații foarte bune cu Statele Unite și Marea Britanie, fapt care a transformat-o într-o țintă având în vedere situația politică de la nivel mondial.

Țări mai sigure

Noua Zeelandă are și ea mai multe avantaje. Este o țară care s-a declarat împotriva armelor nucleare și nu este văzută ca o țintă în acest moment. În plus, locuitorii ei ar putea rezista mai bine unei scăderi bruște de temperatură ce ar putea avea loc după un atac nuclear. Țara are un potențial agricol imens, iar cercetătorii spun că locuitorii ei ar supraviețui chiar dacă ar fi compromise 61% din terenurile agricole. Marele dezavantaj al Noii Zeelande ar fi însă faptul că este dependentă de importul de combustibili, care sunt absolut necesari pentru funcționarea utilajelor folosite în agricultură.

Islanda are marele avantaj al poziției gerografice, dar și al faptului că locuitorii ei sunt obișnuiți cu temperaturile extrem de scăzute. Insulele Solomon și Vanuatu au fost incluse în clasament tot datorită poziției geografice, dar și al faptului că este puțin probabil ca ele să devină ținte ale unui atac nuclear. În plus, insulele au o agricultură dezvoltată, potrivit impact.ro.

La polul opus se află China, Rusia și Statele Unite care, potrivit cercetătorilor, ar putea deveni ținte în cazul unui război nuclear. În cazul unui eventual atac ar putea înregistra o scădere a producției de alimente de până la 97%.