Țările din Golf beneficiază de crizele cu care se confruntă Europa. Războiul din Ucraina a accelerat crearea unei noi forțe mondiale

Întreaga lume este atentă la deciziile pe care le iau statele din Golf pentru că de hotărârile lor depinde viitorul energetic din Europa. În plus, influența acestor state a crescut și în alte domenii. Acest lucru scoate în evidență o altă problemă. Liderii din acea regiune sunt considerați au­to­ritari, regi şi şeici. În plus, pentru ei valorile de­mocratice şi libertăţile occidentale nu reprezintă un punct de interes.

Câștigarea concursului pentru găzduirea Campionatului Mondial de Fotbal din de Qatar a fost criticată încă de la început. În plus, criticile nu au încetat nici până în acest moment când cel mai mare eveniment fotbalistic din lume a început. Există acuzaţii de corupţie. Qatarul este acuzat că a oferit bani pentru a câștiga concursul de organizare.

De asemenea, există acuzaţii că pre­gătirile pentru eveniment s-au făcut cu muncitori, mai ales străini, care au lucrat în con­diţii apropiate de sclava­gism. În plus, mulţi dintre ei au mu­rit în accidente de mun­că. Așadar, se pune întrebarea dacă a meritat ca oameni să moară pentru ca alții să se bucure de fotbal.

Cât a costat organizarea Campionatului Mondial din Qatar

Cinci din cele opt stadioane pe care se vor disputa partidele de la Cupa Mondială sunt deservite de un sistem de metrou fără manipulant care a costat şi el 36 de miliarde de dolari. Mai mult decât atât, CM din Qatar este cel mai scump din istoria competiţiei. Cheltuielile cu infrastructura au fost estimate la 230-300 de miliarde de dolari. Este important de amintit că o ediție a acestui turneu final organizat în Brazilia a costat 11,5 milioane de dolari.

Fondurile suverane de investiţii alte celor şase state din regiune valorează împreună 4.000 de miliarde de dolari. De asemenea, aceste șase state au investiții peste tot în lume, începând de la companii ger­mane precum VW, Porsche şi RWE la echipe de fotbal, de Formula 1 şi până la ligi de golf profe­sionist.

În același timp, OMV, compania care până nu demult domina în sectorul energetic central şi est-euro­pean, are printre acţionarii principali (25% din acţi­uni) compania Mubadala Petroleum and Petro­che­micals din Abu Dhabi. Această companie reprezintă o sursă de bani inepuizabilă. În plus, fără acordul ei OMV nu poate lua decizii.

Ce înseamnă pentru statele din Golf criza energetică din Europa

Criza energetică din Europa reprezintă o oportunitate pentru țările din Golf pentru că 3.500 de miliarde de dolari vor intra în buzunarele lor în următorii cinci ani dacă preţurile petrolului şi gazelor naturale rămân la nive­lurile ridicate din prezent. Europa nu mai vrea să importe energie din Rusia. Așadar, gazele naturale din Qatar au rămas una dintre singurele posibilități pentru Occident indiferent de preț. Acest lucru înseamnă că statele din Golf au un rol din ce în ce mai important în noua ordine mondială.

Qatar şi Iran au cele mai mari rezerve de gaze din lume. În același timp, Arabia Saudită este întrecută doar de Venezuela la rezerve dovedite de petrol. Resursele pe care le au aceste țări sunt instrumente puternice de influență la nivel global, mai ales acum, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Europa nu mai vrea energie rusească și este nevoită să se reorienteze spre Golf.

Puterea statelor arabe nu se rezumă doar la petrol şi gaze. Sursa de energie a viitorului este hidrogenul verde, produs cu electricitate de la soare şi de la vânt. Deşerturile Peninsulei Arabe oferă condiţiile perfecte pentru construirea de parcuri solare. Așadar, este așteptat ca în viitor statele din Golf să vândă mai mult hidrogen decât petrol. În plus, principala destinație pentru aceste resurse ar fi Germania, notează Spiegel.