Tăriceanu, detalii de ultim moment despre modificarea Legii electorale: „Iohannis a preluat ideea noastră!”

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că votul anticipat prelungit este unica soluție pentru a evita formarea cozilor la vot, iar comisia specializată va începe să lucreze de mâine.





Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a răspuns solicitării preşedintelui Klaus Iohannis de modificare a Legii electorale, astfel încât să nu se mai formeze cozi interminabile în diaspora la următoarele alegeri.

„Această comisie va începe să lucreze de mâine și va avea în vedere ce modificări legislative trebuie să facem și ce recomandări trebuie să facă Guvernului. Propunerea cu care noi am venit e cea a votului anticipat prelungit. Iohannis a preluat această idee. Mă bucură pentru că eu cred că este principala măsură care poate preveni formarea cozilor interminabile.

Vom organiza un Congres doctrinar. Noi suntem partid clasei de mijloc, al profesiilor liberale, iar oferta noastră nu a fost suficient de convingătoare pentru aceștia.

Am văzut cererea președintelui și avem toată disponibilitatea ca până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare să putem realiza acele modificări. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am anunțat mai de mult intenția de a candida la alegerile prezidențiale, dar în același timp vreau să subliniez că așa am discutat cu cei din PSD în cadrul coaliției politice pe care o avem că este cu mult mai util să avem o candidatură comună.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Președintele Klaus Iohannis a solicitat tuturor partidelor parlamentare să identifice soluții pentru ca românii de peste hotare să nu mai fie nevoiți să stea la cozi și să nu poată vota.

„Umilințele la care au fost supuși cetățenii români la scrutinul din 26 mai nu trebuie să se mai repete niciodată. Zeci de oameni au stat ore întregi la cozi interminabile pentru a-și exercita dreptul constituțional la vot. A fost o situație întâlnită cu precădere în străinătate.

Dreptul la vot, garantat prin Constituție, este unul fundamental. Avem obligația ca acest drept să fie exercitat de toți cetățenii români. Niciun cost nu este prea mare pentru a găsi acele mecanisme electorale funcționale pentru a le permite acest lucru.

Indiferent de contextul politic, în special M.A.I, Parlamentul, Guvernul, M.A.E, au obligația să ia toate măsurile pentru a elimina factorii identificați că ar fi condus la împiedicarea votului. Solicit Guvernului să elaboreze urgent un proiect de lege, care să poată fi adoptat de Parlament. Solicit partidelor și formațiunilor parlamentare să depună toate eforturile să respecte pe deplin standardele electorale, astfel încât situațiile de la scrutinul din mai să fie evitate.

Au fost identificate măsurile necesare care trebuie urgent adoptate:

- solicit Guvernului să elaboreze un proiect de lege care să poată fi adoptat de către Parlament până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

- solicit partidelor să depună toate eforturile pentru ca acest proiect să îndeplinească toate exigențele electorale.”, a declarat Klaus Iohannis.

