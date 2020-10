Tăriceanu susține, de asemenea, că acest lucru trebuie făcut în condițiile în care în România crește exploziv numărul de infectări cu noul coronavirus.

„Vreau să discutăm cu realism despre ce se întâmplă în momentul de faţă. Au fost peste 4.000 de cazuri raportate. Aţi văzut specialiştii ce spun, că numărul îmbolnăvirilor va creşte exponenţial în perioada următoare. Organizăm alegerile sau nu? Nu pot să nu remarc că acest număr apare la 14 zile de la alegerile locale. E un vârf de îmbolnăviri care e clar legat de organizarea alegerilor.

Nu doar eu, ci şi Victor Ponta, amândoi am spus că alegerile vor alimenta acest val de îmbolnăviri. În mod normal ar fi trebuit să amânăm alegerile până la stabilizarea situaţiei. La fel şi deschiderea şcolilor a alimentat această situaţie. Ce punem pe primul plan, organizarea alegerilor cu orice preţ, pe 6 decembrie, sau sănătatea oamenilor? Ajungem într-o stare de lockdown, cum a fost în starea de urgenţă, sau continuăm să ne luptăm cu virusul?”, a afirmat Tăriceanu.

Tăriceanu își pune parlamentarii în cap

O propunere a lui Tăriceanu i-a luat prin surprindere pe toți parlamentarii, și anume, ca niciunul să nu primească salariul după expirarea mandatului.

„Cel mai firesc lucru ar fi amânarea alegerilor. Să le organizăm într-o altă fază, ele pot fi amânate pentru 3 luni de zile. Pentru ca cei din Opoziţie să nu mai vină cu declaraţii ridicole, recomandarea mea şi a lui Ponta e să nu se mai plătească indemnizaţii parlamentarilor”, a mai spus Tăriceanu.

Tăriceanu a întors spatele PSD

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a anunţat de ce a refuzat să candideze pe listele PSD la alegerile parlamentare din acest an.

„Pot confirma că am fost invitat. Dl Ciolacu mi-a spus chiar că ar fi dispus să fuzioneze ALDE cu PSD. Sunt câteva motive pentru care am declinat propunerea. în primul rând, este o distanţă ideologică foarte mare între cele două partide. Eu cred că era complicat să armonizăm punctele de vedere.

Al doilea motiv pentru care am refuzat a fost că propunerea mă viza pe mine şi încă alţi câţiva colegi şi însemna că am fi căutat doar pentru noi o poziţie politică şi pe ceilalţi îi lăsam în urmă. Nu am putut accepta aşa ceva! Nu am acceptat soluţia pentru că eu nu voiam neapărat să obţin eu poziţia şi să îi lăsăm pe ceilalţi cu care am luptat timp îndelungat. Am găsit această soluţie, fuziunea cu Pro România, care poate fi de perspectivă.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.