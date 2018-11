TĂRICEANU anunță care sunt PRIORITĂȚILE României. DECLARAȚII INCENDIARE

Într-un moment tensionat pentru România, Antonia Tajani, președintele Parlamentului European, a avut miercuri întâlniri cu cei mai importanți oameni din stat: Iohannis, Tăriceanu, Dăncilă și Dragnea. În umra întâlnirii cu Tajani, șeful Senatului a făcut o serie de precizări cu privire la rolul pe care Parlamentul îl va avea în exercitarea președinției UE și despre ce înseamnă această perioadă pentru noi.





„Vreau să relatez puțin despre reuniune care a început în jurul orei 14.00 cu președintele Parlamentului European Antonio Tajani și cu liderii grupurilor politice reprezentate în Parlamentul European. A fost o disucuție dedicată subiectelor care țin de competența parlamentelor și de contribuția pe care noi Parlamentul României trebuie să o aducem pe perioada exercitării președinției Rotative a Consiliului Uniunii Europene. Personal, am făcut o scurtă referire la situația politică din România, apoi am vorbit despre alegerile europene, despre provocările pe care ni le aduc alegerile europene. L-a spus colegilor noștri din Parlamentul European că modul în care noi vedem viitoarele alegeri europene este probabil definit de pozițiile care vor fi exprimate de partidele nou apărute în Europa și în România, partide care adoptă atituldini populiste, eurosceptice bazate pe comuncare pe rețelele de socializare unde se utilizează foarte mult știrile false și sigur tot acest climat este afectat fără doar și poate și de neîncrederea cetățenilor în capacitatea Uniunii Europene de a găsi soluții pentru depășirea impasurilor în care ne găsim, unora dintre ele, nu pentru că Uniunea ar fi în general într-un impas, dar sigur că ne-am confruntat cu o serie de probleme în ultima perioadă.

Sigur că în felul acesta am putut să trec la un alt subiect de preocupare pentru noi toți care este Brexit-ul. După cum știți acordul de retragere al Marii Britanii a fost negociat, el va trebui acum să fie supus discuției în Consiliul European din finele acestei săptămâni și apoi ratificat de cele două parlamente, în Parlamentul Europen și în Parlamentul Britanic. În Parlamentul European nu cred că sunt probeleme legate de rtificare, dar sigur că toată lumea are emoții, nu știe și nimeni nu este capabil să anticipeze ceea ce se va întâmpla în Parlamentul Britanic", a declarat președintele Senatului.

A urmat o prezentare făcută în legătură cu câteva dintre prioritățile României făcute de domnul Dragnea. Am să vă spun că prioritățile enunțate de România țin de politica de coeziune, o politică de coeziune care trebuie care trebuie să se reflecte în plan economic, în plan social, al securității cetățenilor și a capacității Europei de a fi un actor global. De asemenea cadrul financiar multianual este un subiect de mare preocupare pentru noi și nu vom avea o misiune ușoară pentru că el va trebui aprobat și sigur că el se sprijină pe doi piloni, politica de coeziune și politica agricolă comună.

Am avut o întâlnire cu colegul meu, liderul ALDE din Parlamnetul European cu care stătăeam cu el de vorbă mai devreme că se fac 30 de ani de când ne cunoaștem și de când milităm împreună în familia liberală și am avut o discuție destul de așezată cu el pe chestiunile care sunt de preocupare, după cum ați văzut la nivelul Parlamentului European care a adoptat recent acea rezoluție pe statul de drept. Am avut posibilitatea să îi arăt cu dosarele în față care sunt punctele în dispută ridicate în rezoluția din Palramentul European, care este poziția Comisiei de la Veneția, care este poziția noastră incluziv prin ceea ce s-a făcut între timp, adică adoptarea Ordonanței 90 și 92, demonstrându-i în acest fel că există toată disponibilitatea din partea actualei majorități și a Guvernului de a șine cont de recomandările Comisiei de la Veneția care nu sunt obligatorii, dar disponibilitatea noastră de a ține cont de aceste recomandări dovedește tocmai soliditatea ancorării noastre în ceea ce înseamnă valorile statului de drept, eruopene și principiile pe care este construită Uniunea Europeană. Facem parte dintr-o mare familie europeană, împărtășim aceleași valori și această disponibilitate a noastră este dovada cea mai bună că nu există, așa cum încearcă din păcate poziția să sugereze, vreo dublă atitudine sau vreun dublu limbaj.

Și m-am bucurat că Guy Verhofstad a avut timpul necesar pentru a asculta explicațiile pe care i le-am dat și pentru a înțelege mai bine care sunt chestiunile. El nu este deloc surprins de ceea ce se întâmplă pentru că în final, până la urmă foarte multă lume a înțeles că nu este o dispută autentică pe statul de drept, ci este o dispută în România între majoritate și opoziție și sigur că subiectul statului de drept, fiind un subiect extrem de sensibil, exportarea lui în Parlamentul European poate să creze o emoție care să ducă la adoptarea unor concluzii care nu sunt întotdeauna bazate pe cele mai reale și factuale elemente.

