Acuzații fără precedent. Securitatea, în spatele oamenilor importanți din politică. Cine ar fi fost omul-cheie din spatele lui Tăriceanu

Într-o postare pe Facebook, deputatul USR, Iulian Bulai, a răspuns atacului lansat de șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, la adresa Uniunii, susținând că Tăriceanu este fiul vitreg al unui fost turnător al Securității, Dan Amedeo Lăzărescu.





„Se pare ca domnul Tăriceanu face parte din nomenclatura opresivă a comunismului. Cu tată securist. Cine e așadar urmaș de securist? (…) Pur și simplu nu știu pe nimeni de la Uniunea Salvați România – USR cu asemenea trecut. În schimb știu de cazul unui care se numește Dan Amedeo Lăzărescu, care a lucrat cu Securitatea căreia i-a fost o slugă fidelă. Această colaborare este demonstrată din anul 2000. Lăzărescu turna oamenii pe bani. Și îi baga la pușcărie. Chiar el recunoștea asta. Dan Amedeo Lăzărescu este tatăl lui Călin Popescu Tăriceanu. Tată vitreg și securist turnător dovedit”, a scris Iulian Bulai.

„Așa cum mai sus am demonstrat că domnul Calin Popescu Tariceanu este urmașul unui securist, îl provoc și pe el să demonstreze care dintre noi cei de la USR am avut legătura cu Securitatea. Dacă are suspiciuni să solicite informații de la CNSAS! Și care dincolo de faptul că sunt plăcuți de doamne și poartă costume frumoase, rămân doar niște morminte vopsite”, a mai punctat deputatul USR.

Reamintim că sâmbătă, la Bacău, Călin Popescu Tăriceanu, a lansat un atac devastator, la USR, spunând că membrii acestui partid „sunt urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu reîncarnați, sunt trași din spate de diferite sfori” și sunt „niște neterminați”.

”USR îmi spune un singur lucru, că ăștia sunt urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu reîncarnați, sunt trași din spate de diferite sfori de cei care au făcut parte înainte din vechile structuri de securitate și evident că nu pot să am încredere și cred că mulți români își dau seama de acest lucru, nemaivorbind de trăsnăile politice pe care le debitează, începând cu Raluca Prună care spunea că drepturile și libertățile sunt un moft, cu fătuca aia care a fost ministru al Finanțelor, care spunea că românii trebuie să muncească pe 2 lei, cu fătuca asta care de curând vorbea despre proprietate spunând că nu avem nevoie de proprietate”, a afirmat Tăriceanu, într-o conferință de presă la Bacău.

