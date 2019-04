Tăriceanu dă pe față abuzurile „frăției servicii-justiție”. „Ca mine sunt sute de alți români”

Într-o postare pe Facebook, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, face o serie de precizări despre modul în care funcționează „frăția servicii-justiție”, dar și despre cum, începând cu anul 2008, a fost interceptat de DNA „în cele mai private momente ale vieții”.





Tăriceanu mai atrage atenția asupra faptului că într-o situație similară se află și alte sute de români, „care au suferit represiunile sistemului doar pentru vina de a se fi aflat de altă parte a baricadei politice, de afaceri, chiar culturale uneori”.

Precizările au fost făcute în contextul în care liderul ALDE a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de mărturie mincinoasă.

„Având în vedere evenimentele recente, aș putea fi tentat să manifest o profundă satisfacție. Ieri Instanța Supremă din România a decis achitarea mea definitivă într-un dosar îndelung comentat. Acum câteva zile, am aflat, prin intermediul mass-media, că am fost scos de sub urmărire penală într-un alt dosar instrumentat de DNA.

Pot spune că sunt mulțumit că acest calvar s-a terminat, dar nu și fericit.

Știu că nu dă bine să mă dau pe mine drept exemplu, dar cazul meu este mai mult decât edificator în privința modului în care a funcționat frăția servicii-justiție atunci când trebuia distrus un om.

În 2018 aflam că, începând din anul 2008, am fost permanent sub supraveghere tehnică: telefon, domiciliu, birou, familie, localizare GPS, etc. Am fost înregistrat și filmat în cele mai private momente ale vieții mele. După 8 ani de urmărire continuă care au costat peste 7 milioane euro, conform datelor prezentate de mass-media, DNA-ul a venit cu un dosar prefabricat în care am fost la 33 de termene de judecată, pe treptele Înaltei Curți, în fața camerelor tuturor televiziunilor din România și din Europa!

Ca mine sunt sute de alți români care au suferit represiunile sistemului doar pentru vina de a se fi aflat de altă parte a baricadei politice, de afaceri, chiar culturale uneori. Sunt oameni pedepsiți drastic, cel mai adesea, pentru că au refuzat să accepte ideea că alegerile se câștigă în sufragerii și nu la vot. Sunt oameni care cred că guvernele trebuie să fie o reprezentare judicioasă a majorității parlamentare și nu a serviciilor secrete.

Aceasta este realitatea defectă în care cu toții am trăit în ultimii ani, o realitate pe care noi, cei din ALDE, nu o acceptăm și pe care vrem să o schimbăm”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Înalta iafbCurte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat definitiv pe Călin Popescu Tăriceanu în dosarul în care preşedintele Senatului era acuzat de mărturie mincinoasă. Tăriceanu a fost acuzat de procurorii DNA că a minţit în declaraţiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a fermei Băneasa, în care sunt judecaţi prinţul Paul, Remus Truică, Tal Silberstein şi Dan Andronic.

