Cum a ajuns o tânără din Târgoviște în familia regală a Emiratelor Arabe Unite. Pariul care i-a schimbat viața

O tânără din Târgoviște, Andreea Ștefănescu, a povestit cum a ajuns, dintr-un pariu în liceu, să aibă legături cu familia regală din Emiratele Arabe Unite.





Tânăra a absolvit una dintre cele mai mari școli de maniere și eticetă din lume, The English Manner, The Protocol School of Washington și The finishing School Institut Villa Pierrefeu.

Ea a oferit un inteviu site-ului editiadedimineata.ro unde a vorbit despre cum a ajuns să facă parte din diplomația Emiratelor Arabe Unite.

„Eu, de fapt, nu am urmărit să ajung stewardesă niciodată. Întâmplarea a făcut să ajung stewardesă, a fost un pariu cu foștii mei colegi de liceu. Singura companie cu care zburasem era Blue Air, mă uitam la stewardese ca la fetele de pe catwalk, nici prin cap numi-a trecut că o să ajung stewardesă.

Eu lucram ca web designer, făceam parte dintr-un domeniu în care mai mult bărbații lucrează și atunci când am făcut pariul că aș putea să ajung stewardesă a fost mai mult în glumă decât în serios. Qatar era lingura linie aeriană care recruta în perioada respectivă în România. Acum 10 ani când eu am venit la Open Day cum se fac rectrutările pentru liniile aeriene din Orientul Mijlociu, țin minte că la Novotel s-au închis ușile pentru că erau peste 800 de oameni, iar eu nu mai voiam să îmi dau CV-ul pentru că în mintea mea atunci era că e ultima mea șansă să fiu printre stewardese, într-un mediu atât de feminin și să mă uit la ele, le admiram de pe scaun.

Cred că am fost printre ultimele care și-au depus CV-ul și a doua zi m-au sunat, am venit pentru continuarea interviului, și a treia zi m-au sunat și așa am ajuns să rămân printre ultimele zece fete care au primit jobul pentru Qatar. Nu am ajuns în Qatar pentru că una dintre fete mi-au spus de Emirates care recrutau în săptămâna respectivă în Belgrad. Am luat cel mai ieftin tren, cu zarzavatul și găinile spre Belgrad, și uite așa dupa 5 spătămâni după pariu cred că aterizam în Dubai ca stewardesă la Emirates.”.

Ea a avut oportunitatea de a lucra cu familia regală. Astfel, a învățat cultura arabă.

„O să încep cu cele care sunt cele mai cunoscute. Este o țară islamică, așa că nu o să vorbim niciodată de adus cadouri alcool. În general, în România, bărbații tind să stea picior peste picior, și noi, femeile, arătând talpa piciorului către cineva. În Orientul Mijlociu nu poți face asta. Ei stau jos la masă, se cheamă magilis, spațiul unde sunt primiți invitații. În Orientul Mijlociu trebuie să ai grijă să ai șosete curate. La masă ei își acoperă picioarele cu vestimentația albă, dar și voi când vă așezați, încercați să nu direcționați picioarele spre nicio altă persoană din încăpere.

Când oferim cadouri, să nu fie ceva pe care scrie Made in Israel, nu este tocmai bine primit cadoul, nimic din ce are reprezentații de oameni și atunci când mergeți la Moscheea Mare din Abu Dhabi să nu aveți tricouri cu repretentații de animale sau persoane. Dincolo de ce se spune în media, Orientul Mijlociu este foarte deschis, ei sunt foarte ospitalieri. Înainte, în cultura beduină când aveai oaspeți, le ofereai casa ta și tu nici nu ai vrea să stai în aceeași casă ca să nu deranjezi oaspeții. Aveți grijă cînd ajungeți acolo să nu admirați foarte mult obiectele personale, deoarece persoana se va simți obligată să vi-l ofere, iar ca să nu pierzi relația repectivă, trebuie să oferi înapoi un obiect de aceeași valoare.”

