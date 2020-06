Actul de vandalism – un fenomen care cuprins în câteva zile Marea Britanie, importat din Statele Unite – a vizat un grup statuar din orașul Leeds. în care, alături de statuia reginei, la picioarele sale, stau două femei întruchipând Pacea și Hărnicia.

Monumentul a fost mânjit cu mesaje printre care „stăpână de sclavi”, „ucigașă”, „violatoare” (!), „târfă”, „scursură”, „rasistă”, relatează Leeds Live.

La baza statuii, vandalii au mâzgălit „Black Lives Matter” și „!!!educare”. De asemenea, cele două femei de la picioarele reginei au fost mânjie cu vopsea colorată.

A statue of Queen Victoria in Woodhouse Moor, Leeds has been defaced with graffiti including the words 'slave owner' and 'murderer'.

Other graffiti, including justice BLM and Black Lives Matter, has also been sprayed on and around the monument. pic.twitter.com/sk9EGI3yZl

— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) June 9, 2020