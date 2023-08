Tânăra gravidă din Botoșani, lăsată în agonie. Mărturia colegei de salon

Tânăra gravidă din Botoșani a fost lăsată timp de șapte ore să agonizeze pe patul de spital. Au trecut două săptămâni de la moartea Alexandrei Ivanov, iar noi detalii ies la iveală. O colegă de salon a povestit prin ce clipe cumplite a trecut tânăra în vârstă de 25 de ani. Niciun doctor nu a venit să o ajute.

Femeia a spus că Alexandra urla de durere. În ciuda acestor lucruri, niciun cadru medical nu a venit la ea. Alexandra Ivanov spunea, spre dimineață, că simte că nu mai are aer. Colega tinerei gravide a mai spus că a observat că fața îi era vânătă.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer.